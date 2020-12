Ein Mülleimer im Volkspark in Duisburg-Rheinhausen wurde mehrmals Opfer von Vandalismus.

Vandalismus Duisburg: Mülleimer in Rheinhausen mehrmals beschädigt

Duisburg-Rheinhausen. Ein Leser knipste im September ein Bild von einem zerstörten Mülleimer im Volkspark. Seitdem wurde er mehrmals wieder aufgestellt.

Ulrich Scharfenort wundert sich. Im September diesen Jahres knipste er ein Foto von einem demolierten Mülleimer im Volkspark Rheinhausen. Er wurde herausgerissen und lag auf dem Boden. Bis heute sei die Situation unverändert, schildert Scharfenort in einer Nachricht an die Redaktion. Wir haben bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg nachgefragt, die für die Mülleimer zuständig sind.

"Wie Sie anhand des Fotos sehen, wurde das Bild im September diesen Jahres aufgenommen. Seitdem wurde der Papierkorb vier Mal wieder aufgestellt und ist immer wieder durch Vandalismus beschädigt und umgetreten worden", erklärt Sprecherin Silke Kersken auf Anfrage. Zuletzt soll der Mülleimer demnach in der vergangenen Woche beschädigt worden sein. "Daraufhin wurde zunächst der Behälter eingezogen."

Mülleimer in Rheinhausen: Weiterer Versuch 2021

Die Wirtschaftsbetriebe planen im Frühjahr 2021 einen weiteren Versuch, den Mülleimer mit einem festeren Fundament zu befestigen. "Da jedoch in der unmittelbaren Umgebung weitere Papierkörbe stehen, haben Spaziergänger trotzdem die Möglichkeit, ihre Handabfälle in einen Papierkorb zu entsorgen", so Kersken.