Duisburg: Schüler erinnern in der Pandemie an Klimaschutz

Es schillert bunt auf der Wiese am Rheinhauser Körnerplatz. Steine werden in Farbe getunkt. Sie finden ihren Platz auf dem Rasen vor der Sekundarschule. Manche Steine liegen in Herz- und Blumenform da. Es ist ein fantasievolles Bild, das allen virusbedingten Trubel vergessen lässt. „Blumenwiese“ heißt die Kunstaktion, die von der Internationalen Kinder- und Jugendbühne Bahtalo mit der Sekundarschule Rheinhausen durchgeführt wird. Die Schüler wollen damit ein Zeichen setzen und sich auch während der Coronavirus-Pandemie für den Klimaschutz engagieren.

„Seit fünf Wochen ist unsere Schule nun geschlossen“, sagt Janina Köster, Deutsch- und Religionslehrerin und Bahtalo-Projektbegleiterin. „Weil viele unserer Schüler mit Migrations- und Fluchtgeschichte bei der Kinder- und Jugendbühne Theater spielen, ist der Kontakt zu der Initiative eng.“ Bahtalo-Projektleiterin Annegret Keller-Stegmann und die Kunstlehrerinnen Köster und Thekla Küther hegten so die Idee, die Kinder aus dem Corona-Blues herauszuholen.

Duisburger Schüler rappen für den Klimaschutz

„Eigentlich wollten die Schüler am 24. April zum Welt-Klima-Streiktag bei der Duisburger Kundgebung präsent sein. Das fiel virusbedingt aus“, erklärt Keller-Stegmann. Trotz aller Widrigkeiten wollten die Kids ein viren- und infektionsfreies Zeichen für den Klimaschutz setzen. Mit der Videoplattform „Ruhrtube.de“, dem Medienbunker Marxloh und Fridays for Future haben sie digital erfahrene Kooperationspartner gefunden. Die Aktion auf der Schulwiese wird per Zeitraffer festgehalten und mit einer Drohne aufgenommen.

Zudem produzieren die Kinder und Jugendlichen der Bahtalo-Bühne einen gut eineinhalb Minuten langen Rap-Song. Diesen hätten sie eigentlich bei der Fridays for Future-Demo aufgeführt. Ein Beispiel für ihren Sprechgesang: „Es ist ernst und Corona in aller Munde, ‘Stay at Home’ ist das Gebot der Stunde. Doch das Thema Klima bleibt uns erhalten, lasst uns die Fridays im Netz gestalten“ heißt es im Song „Es ist Zeit, Freunde“.

Plakat erinnert in Rheinhausen an Fridays for Future

Dass die Fridays for Future nicht aus den Köpfen sind, zeigen die Mädchen und Jungen auch mit einem Plakat, das sie vor der Sekundarschule aufgespannt haben. „Welt-Klima-Streik“ prangt darauf. Davor ordnen sie die Steine an. Rund 50 Menschen beteiligen sich an der Aktion. Mit dabei: Mutter Eylen, die mit Tochter Elin-Rahel (8) am Zeichentisch Steine bemalt. Elin-Rahel entscheidet sich für einen regenbogenbunten Farbverlauf. „Meiner Tochter ist die Natur sehr wichtig“, so die Mutter.

Schulsozialarbeiter und Bahtalo-Mitglied Emre Yesilyurt bemerkt, wie der Klimawandel die Schüler berührt: „Wir zeigen, dass wir weiter für Nachhaltigkeit kämpfen.“ Mit Mundschutz kommt eine Rumelnerin vorbei und bringt im Dänemarkurlaub gesammelte Steine mit, die sie mit Robben und Eskimos bemalt: „Ich finde es toll, dass die Kinder unsere Welt nicht vernachlässigen.“

Die Kinder- und Jugendbühne Bahtalo ist auf Kooperationen angewiesen, um die Projekte mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen weiterhin durchzuführen. Infos zu Unterstützungsmöglichkeiten und den Projekten von Bahtalo gibt es unter www.bahtalo.de. Auf dem lokalen Streaming-Portal www.ruhrtube.de kann man sich das Aktionsvideo aus Rheinhausen ansehen und die kreativen Songs der Kinder und Jugendlichen anhören.