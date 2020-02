Duisburg: Speed-Dating beim Seniorentag in Rheinhausen

Ein Speed-Dating für ältere Menschen beim Seniorentag im Katholischen Bildungsforum Rheinhausen. Zugegeben, die Idee ist schon ungewöhnlich. „Bei uns heißt es aber Glücksdating“, erklärt Heike Heger, Leiterin der katholischen Einrichtung an der Händelstraße. Weil es im Alter eher gemütlicher zugeht bei der Partnersuche? „Es ist überhaupt nicht wichtig, ob die Teilnehmer einen Partner fürs Leben hier finden. Vielleicht finden sich Menschen, die einfach nur ähnliche Freizeitinteressen oder Hobbys miteinander teilen möchten“, betont Heger.

Vor fünf Jahren hat sie schon einmal ein Dating in diesem Stile in ihrer Einrichtung durchgeführt. Die Teilnehmer waren damals 18 Frauen und drei Männer. „Die Männer waren natürlich heiß begehrt, weil in der Minderheit. Manche haben kräftig geflirtet bei einem Glas Sekt und dabei auch Telefonnummern ausgetauscht“, erinnert sie sich lächelnd. Und gerade am Valentinstag kann es doch auch mal funken zwischen den Teilnehmern.

Einen Reisepartner für die Zukunft

Gisela Will hat sich das erste Mal zu einem Dating angemeldet. Sie sieht es gelassen: „Ich wünsche mir einfach einen Reisepartner für die Zukunft. Am besten wäre, er oder sie besitzt ein Reisemobil, so dass wir oft auf Tour gehen können.“ In die Karibik oder nach New York möchte die agile 70-Jährige mit demjenigen gerne verreisen. Was aber ist mit der Liebe? „Wenn es funkt, dann ist es eben so. In erster Linie ist mir aber wichtig, dass ich die teuren Einzelzimmerzuschläge nicht mehr auf meinen Reisen bezahlen muss“, lacht die gesellige Seniorin, die oft mit einer Moerser Reisegruppe Tagestouren in Städte der näheren Umgebung macht.

Winfried Nühlen (79), hebt unter Anleitung von Henrik Becker vom Sanitätshaus Ermers seinen Rollator eine Stufe hoch. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Zuvor hat sich Gisela Will noch richtig ausgepowert im Gymnastikraum der Einrichtung. Dort wartet die Übungsleiterin und Reha-Trainerin Melanie Koch mit ansprechenden Ganzkörperübungen für die Senioren. Sie hat spezielle Smovey-Ringe dabei: das sind farbenfrohe, zu einem Oval geformte Plastikschläuche, in denen vier kleine Stahlkugeln mitschwingen. „Die Ringe bringen den ganzen Körper zum Schwingen“, sagt die erfahrene Trainerin. Erfunden wurden sie von dem an Parkinson erkrankten, einst erfolgreichen Tennisspieler Johann Salzwimmer. „Er suchte nach einem Training, um seinen Körper wieder zu stabilisieren“, weiß Koch. Und tatsächlich: schwingt man die Ringe mit den Händen nach vorn und hinten, so verlängern sie scheinbar die Arme, ziehen sie unwillkürlich nach vorne und beanspruchen so vor allem die Oberkörpermuskulatur, ja rücken – mit dem einen oder anderen Zipperlein - die Wirbelsäule in eine aufrechte Position. Nach mehreren Übungen zieht es auch in den Oberarmen von Gisela Will.

Parcours für den Rollator

Henrik Becker, Orthopädie-Techniker vom Sanitätshaus Ermers, bietet spezielle Parcours für den Rollator an. Er zeigt dem Teilnehmer Wilfried Nühlen, was man beachten muss, wenn sich die Oberflächenstruktur auf seinem Weg ändert. Dazu dienen spezielle Kunstrasenmatten oder asphaltähnliche Strukturen, über die der 79-jährige Mann mit seinem stützenden Gefährt gleitet. Henrik Becker will Vorurteile abbauen: „Uns ist wichtig, dass ältere Menschen erkennen, dass der Rollator ein unverzichtbarer Gebrauchsgegenstand für sie werden kann, der ihnen auch im Alter noch den Gang zum Bäcker ermöglicht.“

Später möchte Wilfried Nühlen noch die Wohnberatung der Stadt Duisburg in Anspruch nehmen. Sabine Lipiak, Pressebeauftragte vom Katholischen Bildungsforum, erklärt: „Dort bekommen Senioren Tipps, wie ihre Wohnung im Alter aussehen kann. Manche wollen sich ja verkleinern, wenn der Partner nicht mehr da ist.“

Über den Tag verteilt informieren sich etwa 80 Senioren bei örtlichen Pflegediensten und Bestattungsunternehmen oder besuchen Vorträge der Polizei zur Sicherheit im Alter. Bei dem umfassenden Programmangebot können sie an fachkundigen Infoveranstaltungen zum Thema Sturzprophylaxe und Demenz teilnehmen. Oder sie sind selbst aktiv bei der Stuhlgymnastik. Und was ist mit Gisela Will und ihrem Dating? Sechs Frauen und fünf Männer haben sich inzwischen eingefunden, jetzt gleich geht es in die heiße Phase – mit einem Glücksdinner und einem Glas Prosecco - das macht ja bekanntlich locker und löst die Zunge