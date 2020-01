Duisburg/ Homberg. Die geplante Verlegung der Polizeiwache in Homberg sorgt für Diskussion. Jetzt haben sich viele mit ihrer Unterschrift dagegen ausgesprochen.

Homberg: 6.895 sind gegen Verlegung der Polizeiwache

6.895 Menschen aus Homberg haben sich mit ihrer Unterschrift unter anderem gegen die Verlegung der Polizeiwache in Homberg ausgesprochen. Am Freitagvormittag übergaben die Initiatoren der Sammlung Karin Schattauer, Astrid Block und Marion Rusch die Unterschriftenliste an Paul Bischof, Rechtsdezernent der Stadt Duisburg.

In einem nächsten Schritt sollen die Unterschriften auch NRW-Innenminister Herbert Reul ausgehändigt werden - voraussichtlich in der kommenden Woche. Geht es nach der Polizeipräsidentin soll die Wache nach Ruhrort verlegt werden.

Bei der Übergabe der Unterschriften - von links: Astrid Block, Paul Bischof, Karin Schattauer und Marion Rusch. Foto: stt

Hombergerinnen geht es generell um das Thema Sicherheit

Paul Bischof war sehr erfreut und nahm sich eine Stunde Zeit, um mit den drei Hombergerinnen über ihre Anliegen zu sprechen. Schattauer, Block und Rusch geht es generell um das Thema Sicherheit in Homberg - etwa mit Hilfe von Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes sowie Streetworkern vor Ort. (stt)