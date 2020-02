Kosmetik Krüger feiert das 25. Jubiläum in Duisburg

Marion Krüger hat den Artikel wieder herausgeholt: „Neueröffnung in Rheinhausen“. Am 1. Februar 1995 war das, eine junge Frau mit brünettem Lockenkopf blickt in die Kamera, ein bisschen skeptisch sieht sie aus. Heute, ein kleines Jubiläum später, wirkt sie rundherum zufrieden. Kosmetik Krüger im Alpha-Haus ist längst eine feste Adresse: „Ich bin inzwischen die längste Mieterin hier im Haus.“ Entsprechend viel Betrieb dürfte herrschen, wenn die Chefin nach dem Karnevals-Marathon am Wochenende an Aschermittwoch zum Tag der offenen Türe lädt. Es gibt einen Umtrunk, Kaffee und Kuchen, Prozente, Aktionen, Schminktipps und Informationen - einschließlich Blick auf die Farben des Frühlings.

West Blau-grau, Lachsrosa und ein bisschen Weiß Am kommenden Mittwoch, 26. Februar, lädt Kosmetik Krüger im Alpha-Haus während der normalen Öffnungszeiten zum Tag der offenen Tür: Stormstraße 1, Rheinhausen-Mitte, 02065 7 53 98 Öffnungszeiten sind montags bis bis freitags 10 bis 18 Uhr Die Farben des Frühjahrs hat Marion Krüger bereits verraten: Blau-grauer Lidschatten bleibt im Trend, lachsrosa Lippenstift, vielleicht einer, der ein wenig Volumen schummelt. Und weißer Kanal als optischer Augenöffner - 2020 auf dem unteren Lidrand aufgetragen.

Ein normaler Wochentag, es herrscht ein stetiges Rein und Raus. Hier im Salon, inmitten schöner Dinge, sind die Menschen gut gelaunt und entspannt. Und man glaubt es Marion Krüger, wenn sie betont, dass ihr das positive Feedback und das Zusammensein mit „meinen tollen Kunden“ immer noch am wichtigsten sind.

Make-up-Pinsel in Reih’ und Glied. Im Duisburger Salon Kosmetik Krüger dreht sich alles um die Schönheit. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Viele sind schon ewig bei ihr, längst stehen neben Gesichtsbehandlungen, Massagen und Fußpflege auch gemeinsame Wellness-Aufenthalte auf dem Programm. Im März, freut sich Krüger, geht es nach Wershofen in die Eifel. Viele Frauen kommen zwischendurch auch einfach mal zum Plaudern rein. „Hier werden Haustiere vermittelt. Und Wohnungen.“

Am liebsten ist sie selbstständig

Aber auch das Angebot ist umfassend und reicht von der Körperpflege bis zu medizinischen Massagen, für die extra eine Kollegin verpflichtet wurde. Der Terminkalender ist dicht, freut sich die Geschäftsfrau. Werbung ist also nicht nötig.

Besser über die Anfänge sprechen. Mitte der 90er fasst die junge Marion Krüger ihren Entschluss. Sie will zur Kosmetik umsatteln. Und sie will sich selbstständig machen. Als kaufmännische Assistentin hatte sie bisher in der Apotheken gleich neben ihrem heutigen Ladenlokal gearbeitet und sich auch dort bereits um den Pflegebereich gekümmert. So kannte sie sich aus. Und sie kannte die Rheinhauser Kundinnen. Als dann nebenan die Drogerie schloss und das Ladenlokal frei wurde, griff sie zu, ermutigt durch ihre Stammkundschaft. Ein selbstbewusster Schritt, auch wenn Marion Krüger ihre Familie als Stütze hatte. „Ich habe das damals aus eigenen Mitteln gestemmt.“ Sie holte eine Mitarbeiterin dazu, gemeinsam starteten die Frauen durch. „Es kann nur gut gehen - oder eben nicht“, hat sie damals recht pragmatisch überlegt.

Nur wenige halten in Rheinhausen so lange durch

Und es hat geklappt. Ihre Kundinnen blieben ihr wie versprochen treu, neue kamen hinzu, heute arbeiten die Frauen zu viert bei Kosmetik Krüger. Fünf Kabinen, über 100 Quadratmeter Platz, 95 Prozent Stammkundschaft. Ein schöner Erfolg.

Und so wirkt sie zu Recht zufrieden, die nette Frau Krüger. In 25 Jahren hat sie viele Anbieter kommen und gehen sehen, heute kennt sie in der Umgebung nur noch einen weiteren Salon, den die Tochter der Besitzerin übernommen hat. Also einmal gewagt, nie bereut? „Nein“, sagt sie entschieden. Auch wenn sie weiß, wie es ist, voll verantwortlich und bis spät abends zu arbeiten. „Es ist einfach schön, wenn man selbstständig ist.“