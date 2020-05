Wegen 3. Liga: Testzentrum jetzt in Homberger Glückauf-Halle

Homberg. Weil in der MSV-Arena bald wieder der Ball rollt, werden Corona-Patienten seit Montag in der Glückauf-Halle getestet – mit einer Einschränkung.

Das zentrale Corona-Testzentrum der Stadt Duisburg ist von der Schauinsland-Reisen-Arena in die Glückauf-Halle gezogen. Seit Montag, 25. Mai, können sich Patienten an der Dr.-Kolb-Straße in Homberg montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr auf Covid-19 testen lassen. „Grund für den Umzug ist die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Liga“, so Stadtsprecherin Susanne Stölting.

Bereits Ende März wurde in der Homberger Glückauf-Halle eines von drei Sichtungszentren eingerichtet. Am 9. April erfolgte die Zusammenlegung der Einheiten Nord, Süd und West in der Schauinsland-Reisen-Arena. Mit der Debatte um eine Fortsetzung der 3. Liga musste die Stadt Duisburg eine schnelle Alternative suchen.

In der Glückauf-Halle sei die notwendige Infrastruktur bereits vorhanden. Auch die Laufwege der Patienten könnten durch die baulichen Voraussetzungen „optimal gesteuert werden“. So werde einer Infektionsverschleppung bestmöglich vorgebeugt. Ein weiteres Argument der Stadt: Neben dem stationären Testzentrum halte die Feuerwehr ein Team zur Schwerpunktbeprobung vor, beispielsweise in Schulen oder Altenheimen. Dafür seien „umfangreiche Unterweisungen und Vorbereitungen“ erforderlich sowie Umkleideräume und Sanitäreinrichtungen. Voraussetzungen, die in Homberg gegeben seien.

Corona-Testzentrum: Patienten benötigen Überweisung

Sichtungen werden in dem neuen Testzentrum in Homberg aber nicht mehr vorgenommen. Wer getestet werden möchte, muss eine Überweisung mitbringen. „Die stetig abnehmenden Sichtungszahlen der letzten Wochen machen einen weiteren Betrieb zurzeit nicht notwendig“, erklärt Stölting. Die ursprünglich eingeführte Sichtung in den jeweiligen Testzentren habe lediglich der Entlastung der Hausarztpraxen zu Beginn der Pandemie gedient.

Insgesamt seien in den Duisburger Einrichtungen rund 2400 Sichtungen erfolgt. Die Summe der Corona-Testungen sei „von Beginn an recht hoch“ gewesen und belaufe sich nach Angaben der Stadt auf 12002 Personen. „Wie groß das Aufkommen in Homberg pro Tag sein wird, hängt von der weiteren Entwicklung der Ausbreitung des Virus ab“, so Stölting.

Ebenfalls neu sei die enge Zusammenarbeit mit der KV Nordrhein. In den ersten Wochen sei das Testzentrum überwiegend durch ehrenamtliche Helfer der Feuerwehr und Hilfsorganisationen besetzt worden. „Durch die Übernahme des Testzentrums durch die KV Nordrhein konnten diese Kräfte nun entlastet werden“, erklärt Stölting. Die Kassenärztliche Vereinigung sei in Homberg mit einem Arzt und zwei erfahrenen medizinischen Fachangestellten im Dienst.

>>> Sportvereine kritisieren Belegung der Glückauf-Halle

Sollten die Sporthallen in NRW in den kommenden Wochen wieder öffnen können, müssen Handballer und Kunstradfahrer vorerst auf einen anderen Trainingsort ausweichen. „Eine Hiobsbotschaft“, meint Martina Seemann, Leiterin der HSG Homberg-Rheinhausen. Wieder erhalte der Fußball Vorrang vor anderen Sportarten. Zumal es laut Seemann geeignete Alternativen gebe: zum Beispiel das leerstehende Vincenz-Krankenhaus.