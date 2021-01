Wolfgang Trepper spricht Duisburger Hörbuch mit Drache

Die Zeichnungen zum Hörbuch "Wenn ein Drache Schnupfen hat", das in Duisburg produziert wurde, sind von Tatjana Grospietsch aus Ruhrort.

Duisburg Der Duisburger Kabarettist Wolfgang Trepper ist Erzähler im Hörbuch "Wenn ein Drache Schnupfen hat" von Rudi Gall. Was beide gemeinsam haben.

Ein Hörbuch für Kinder als Duisburger Koproduktion mit langer Vorgeschichte und ungewöhnlichen Gemeinsamkeiten der Akteure: Das ist "Wenn ein Drache Schnupfen hat". Der Musiker Rudi Gall und der sind dafür gemeinsam kreativ geworden.

Der Duisburger Sänger, Songschreiber und Produzent Rudi Gall, dessen musikalische Bandbreite von Rock über Swing bis hin zum Chanson reicht, hat bereits vor über zehn Jahren ein Album mit Kinderliedern veröffentlicht: "Mit dem Drachenlied und weiteren Geschichten um die Bewohner im Knuddelhaus."

Luno begegnet im Bett seltsamen Wesen

Der kleine Drache Luno hat jetzt eine eigene Geschichte, die 35 Minuten lang von Lunos Schnupfen und seiner Genesung erzählt. Denn weil er schon wieder ohne Schal über den Wolken geflogen ist, hat er sich eine Erkältung eingefangen und wird von Dr. Schnuff ins Bett geschickt. Dort ist es ihm aber alles andere als langweilig, begegnen ihm doch freche Stubenfliegen, verwandelt er sich in den Drachen-Cowboy Johnny, bekommt Besuch von einem Hasen, der Popeleier erfunden hat, und von beängstigenden Monstern.

Die lustige Geschichte spricht die sich Rudi Gall vorgestellt hatte. "Wolfang Trepper kenne ich noch von Radio Duisburg. Zufällig haben wir uns in Hamburg im Zug getroffen und alles klar gemacht." Was sie außerdem gemeinsam haben: Das Geburtsdatum 9. Mai, und beide mögen rote Schuhe.

Musik ist handgemacht und stilistisch vielfältig

Musikalisch heben sich die 18 von Rudi Gall komponierten Songs, die das Geschehen begleiten und kommentieren, deutlich vom elektronisch produzierten Kinderlieder-Einerlei ab. Stilistisch vielfältig, werden sie von einer Band begleitet mit Michael Strohm am Bass, Drazen Zalac an der Gitarre und OG Breuer am Schlagzeug, dazu kommen bei einigen Liedern Tuba, Akkordeon, Keyboards (Sascha Kühne), im Lied "Kleine Monster" zupft gar Jazzer Tim Isfort den Kontrabass.

Zwei Songtexte hat der Ruhrorter Lyriker und Musiker Klaus Grospietsch geschrieben, Tatjana Grospietsch hat die witzigen Zeichnungen zum Booklet beigetragen, die auch die Drachentanz- und Fluglehrerin Cosmilla Taktschwanz spricht. Und noch ein bekannter Duisburger Musiker ist zu hören: Heiner Waldmann, Sänger der Krautrock-Legende Shaa Khan, singt den Arzt Dr. Lumus Schnuff.

Das Hörbuch richtet sich an Kinder von vier bis acht Jahren und kostet 15 Euro; erhältlich auch beim Duisburger Label Angerhaus Records und unter www.wolfgang-trepper.de (plus Versandkosten).

