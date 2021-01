Einzeln und mit Abstand: Um die Zahl der Kontakte zu reduzieren, hat das Steinbart-Gymnasium die Zeugnisausgabe auf die gesamte Woche verteilt. Am Mittwoch gab Jahrgangsstufen-Leiterin Monika Diederichs (r.) die Halbjahreszeugnisse an die Zehner aus.

Schule Zeugnisvergabe in Duisburg - droht Gedränge am Schultor?

Duisburg Viele Schulen in Duisburg wollen die Zeugnisse den Kindern persönlich übergeben. Detaillierte Zeitpläne sollen es möglich machen - und Disziplin.

Unter Corona-Bedingungen verläuft die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse an den . Sie haben dazu unterschiedliche Verfahren gewählt. Viele ermöglichen dabei einen kurzen persönlichen Kontakt zum Klassenlehrer, wollen aber tunlichst das Zusammentreffen größerer Schülergruppen vermeiden.

Im Viertelstundentakt will das Albert-Einstein-Gymnasium in Duisburg am Freitag die Zeugnisse verteilen. Vier Standorte sind dafür eingerichtet, die 950 Kinder alphabetisch in Grüppchen sortiert, die AHA-Regeln noch mal kommuniziert. So sollen sich die Kinder der 5a von A bis D nicht mit denen der 8a von K bis Pa in die Quere kommen. Ähnlich verfährt das Franz-Haniel-Gymnasium in Homberg. An der Grundschule am Knappert in Rahm geht es zumindest für die Viertklässler schon am Donnerstag los, alle Schüler sollen "bitte eigenen Stift mitbringen".

Mit ihren verschiedenen Variante sind die Schulen auf Landeslinie. Das NRW-Schulministerium hatte im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes drei Wege ermöglicht: Stände auf dem Schulhof mit Zeitfenstern, den Postweg sowie eine digitale Variante.

An manchen Schulen in Duisburg ist die Zeugnisvergabe auf mehrere Tage verteilt

Am Hildegardis-Gymnasium läuft die Zeugnisvergabe schon seit Montag. Bis Donnerstag ist sie abgeschlossen, weil am Freitag schon die Viertklässler mit ihren Eltern zur Anmeldung kommen werden, berichtet der stellvertretende Schulleiter Markus von der Gathen. Jeden Tag kommen zwei Jahrgänge, pro Klasse ist eine Stunde in der Aula anberaumt. Eine Einbahnstraßenregelung über den Schulhof und Reinigungskräfte, die nach jeder Klasse im Einsatz sind, sollen zusätzlich reduzieren.

Die Kinder hätten trotz Aufsicht Schwierigkeiten, sich voneinander fern zu halten, hat von der Gathen beobachtet. Bei 850 Kindern gleichzeitig sei das organisatorisch noch schwerer, glaubt er. Die Halbjahreszeugnisse hält er für aussagekräftig, lediglich die psychosozialen Kompetenzen und das Miteinander im Klassenverband seien zu kurz gekommen. "Den Stoff haben wir so gut wie möglich durchgebracht."

Zehnminütige Zeitfenster für den Austausch mit dem Klassenlehrer

Für eine ähnliche Variante hat sich das Steinbart-Gymnasium entschieden. Auch dort werden seit Montag Zeugnisse ausgegeben. "Jeden Tag eine Jahrgangsstufe, die Oberstufe hängen wir hinten an", sagt Michael Wissing, der stellvertretende Schulleiter. Mit zeitlichem Versatz kommen die Schüler, damit sich nicht zu viele gleichzeitig auf dem Schulgelände aufhalten. "Das Wetter lädt ja auch gerade nicht dazu ein, sich anschließend länger zu treffen", sagt Wissing mit Blick auf den Schneeregen, der am Mittwoch niedergeht.

Den Weg der persönlichen Ausgabe der Zeugnisse an die Schüler haben alle Duisburger Gymnasien gewählt, berichtet Schulformsprecher Christof Haering. "Das gibt den Lehrern auch die Möglichkeit, Klassenarbeiten zurückzugeben, die bei Beginn der Schulschließung noch nicht korrigiert waren", so der Schulleiter des Landfermann-Gymnasiums.

Ein, wenn auch kurzer persönlicher Kontakt zwischen Klassenlehrern und Schülern ist vielen Schulen wichtig. "Wir legen Wert darauf, dass die Zeugnisse nicht einfach kommentarlos in den Briefkasten flattert", sagt Karl Hußmann, Schulleiter der Leibniz-Gesamtschule. In Hamborn kommen alle Schüler am Freitag in ihre Schule, für jeden gibt es ein zehnminütiges Zeitfenster für den Austausch mit dem Klassenlehrer. "Die Zeugnisausgabe ist ein emotionaler Moment, gerade für die Kleineren. Wir wollen den Kontakt zu den Lehrern noch einmal fördern, bevor wir erneut für zwei Wochen in den Distanzunterricht gehen", sagt Hußmann.

Gesamtschule tütet am Freitag 1000 Zeugnisse ein

Die Gesamtschule Meiderich hat am Freitag gut zu tun: Im Team werden rund 1000 Zeugnis-Kopien eingetütet und per Post verschickt. Nur die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 und 13, die die Halbjahrszeugnisse für Bewerbungen brauchen, kommen persönlich, berichtet Schulleiter Bernd Beckmann. Das Angebot an alle anderen, auf Wunsch auch persönlich zu kommen, etwa um das Zeugnis-Original zu haben, wurde kein einziges Mal abgefragt.

Eltern verzichten aus Sicherheitsgründen auf das Halbjahreszeugnis

Melanie Maurer, Vorsitzende der Elternschaft Duisburger Schulen, hat sich persönlich entschlossen, auf das Zeugnis vorerst zu verzichten. Ihr Kind will sie coronabedingt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln für fünf Minuten zur Schule schicken - und mit hunderten anderen Eltern möchte sie auch nicht auf dem Schulhof stehen.

Die Freude über ein Wiedersehen von Klassenkameraden sei ohnehin größer als die Disziplin. "Ich halte das Zeugnis für wertlos, es gab keine Bewertungsgrundlage, alles was notenrelevant war, fiel hinten rüber." Daher reiche es völlig, wenn das Zeugnis übergeben werde, wenn der Präsenzunterricht wieder anläuft.

Zeugnisvergabe unter Pandemiebedingungen "ist nicht optimal"

Christina Menzel von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) betont, dass es den Schulen selbst überlassen war, wie sie die Zeugnisvergabe umsetzen. "Das ist alles nicht optimal." Zumal die Beratungspflicht bestehen bleibt, insbesondere für jene Kinder, bei denen es nicht so rund läuft und die versetzungsgefährdet sind.

Menzel sieht eine zeitnahe persönliche Übergabe vor allem für Viertklässler als notwendig an, weil diese sich mit dem Halbjahreszeugnis an den weiterführenden Schulen anmelden müssen. Das gleiche gilt für Zehntklässler, die sich damit bewerben wollen.

Grundsätzlich seien die Zeugnisse aussagekräftigt, betont die Gewerkschafterin. Einschränkungen macht sie lediglich beim Sportunterricht in den Grundschulen, der nicht viel Potenzial für Theorie bietet. Das sei an den weiterführenden Schulen schon anders. Der Distanzunterricht habe insgesamt aber noch mal deutlich den Unterschied zwischen den Schulen gezeigt und insbesondere zwischen den Standorten und der damit verbundenen Schüler- und Elternschaft. Da habe es schon durch die fehlenden digitalen Möglichkeiten in manchen Familien große Unterschiede in der Qualität des Unterrichts gegeben.

Allerdings hätten auch manche Lehrer aufholen müssen. "Inzwischen haben aber alle über die Bildungsplattform iServ Kontakt zu ihren Kindern."

>>>ZEUGNISTELEFON

Das Zeugnistelefon zu Fragen aus den Schulformen Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule und Berufskolleg ist unter 0211 / 475 - 4002 an folgenden Tagen erreichbar:

• Freitag, 29.01.2021

• Montag, 01.02.2021

• Dienstag, 02.02.2021

jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

In den Grundschulen hat die Ausgabe der Zeugnisse bereits Anfang der Woche begonnen. Zu Fragen aus den Schulformen Grundschule, Hauptschule und Förderschule ist das Zeugnistelefon der Bezirksregierung beim Schulamt zu den gleichen Zeiten eingerichtet: Tel. 0203 / 94000.