Zoo Duisburg: Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeit und Corona

Der Zoo Duisburg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Besonders bekannt ist er für seine Koalas. Was Besucher erwartet und welche Corona-Regeln sie aktuell beachten müssen.

Der Zoo Duisburg wurde 1934 von den Bürgerinnen und Bürgern gegründet. Heute liegt der Schwerpunkt des Zoos laut eigenen Angaben in der Haltung von australischen Tieren, wie Kängurus, Emus und Wombats. Besucher-Lieblinge sind laut Betreiber die Koalas. Mehr als 30 Jungtiere wurden in den letzten 25 Jahren im Tierpark geboren.

Eine weitere Besonderheit des Zoo Duisburg ist seit 1965 das Delfinarium. Beim öffentlichen Training können Besucherinnen und Besuchern die acht Delfine der Duisburger Delfinschule beobachten.

Doch was kostet der Eintritt und wie teuer ist die Jahreskarte? Welche Zoo-Führungen werden angeboten? Und welche Corona-Regeln gelten aktuell? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen für einen Besuch des Duisburger Zoos.

Wo gibt es Tickets und wie teuer ist der Eintritt für den Zoo Duisburg?

Tickets können entweder vorab im Onlineshop gekauft werden oder direkt vor Ort. Erwachsene zahlen für die Tageskarte 17,50 Euro, Kinder (bis einschließlich 17 Jahre) 10 Euro und Rentnerinnen und Rentner, Studierende sowie Schülerinnen und Schüler 15,50 Euro. Für Familien gibt es spezielle Familientickets ab 43 Euro.

Was kostet die Jahreskarte für den Zoo Duisburg?

Eine Jahreskarte für Erwachsene kostet 68 Euro. Kinder zahlen 41 Euro. Wer sich für ein Jahreskarten-Abo entscheidet, spart fünf Euro: Erwachsene zahlen 63 Euro, Kinder 36 Euro.

Wie teuer ist die Familien-Jahreskarte für den Zoo Duisburg?

Die Familien-Jahreskarte ist 365 Tage lang gültig. Für einen Erwachsenen und ein Kind kostet sie 90 Euro. Für einen zweiten Erwachsenen zahlen Besucherinnen und Besucher 25 Euro extra. Jedes weitere Geschwisterkind kostet ebenfalls zehn Euro extra.

Wer die Familien-Jahreskarte im Abo bestellt, spart zehn Euro. Für 80 Euro können ein Erwachsener und ein Kind ein Jahr lang den Zoo Duisburg besuchen. Jedes weitere Geschwisterkind kostet neun Euro extra.

Wie sind die Öffnungszeiten des Zoo Duisburg?

Von November bis einschließlich Februar hat der Zoo Duisburg täglich von 9 bis 15.30 Uhr geöffnet. Ab März bis Ende Oktober können Besucherinnen und Besucher täglich von 9 Uhr bis 17.30 Uhr in den Zoo gehen.

An Heiligabend und an Silvester hat der Zoo von 9 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen ist ein Besuch von 9 Uhr bis 16.30 Uhr möglich.

Wer den Zoo Duisburg besuchen möchte, muss zurzeit einen 2G-Nachweis vorlegen. Die Übersicht der aktuellen Corona-Regeln. Foto: Oliver Müller/ FUNKE Foto Services

Welche Corona-Regeln gelten für den Besuch des Zoo Duisburg?

Seit November gilt für den Zoo Duisburg die 2G-Regel. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene den Tierpark besuchen dürfen.

Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, dürfen unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und eines offiziellen negativen Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) den Zoo Besuchen. Schwangere dürfen ebenfalls in den Zoo gehen, obwohl sie nicht geimpft sind. Sie müssen ihren Mutterpass und einen negativen Schnelltest vorzeigen.

Außerdem müssen alle Besucherinnen und Besucher in den geschlossenen Räumen eine medizinische Maske tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

Welche Führungen durch den Zoo Duisburg werden angeboten?

Erwachen im Zoo: Bei der Führung "Erwachen im Zoo" können Besucherinnen und Besucher schon vor der regulären Öffnungszeit in den Zoo: Die rund 90-minütige Tour startet bereits um 7.30 Uhr. So können Teilnehmende erfahren, wie Tierpflegerinnen und Tierpfleger in den Tag starten und welche Tiere Frühaufsteher sind. Wer an der Führung teilnehmen möchte, muss sich vorab anmelden. Erwachsene zahlen 24 Euro, Kinder 18 Euro. Dabei ist der Eintritt für den regulären Zoo-Besuch nicht enthalten. Teilnehmende müssen außerdem entweder geimpft oder genesen sein.

Bei der abendlichen Führung durch den Zoo haben Besucherinnen und Besucher ebenfalls die Möglichkeit, die Tiere außerhalb der normalen Öffnungszeiten beobachten zu können. Die Tour startet spätestens um 19.30 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Erwachsene zahlen 30 Euro, Kinder 25 Euro. Die "Nachtsafari" kann außerdem als "Erlebnisabend für Geburtstagskinder" gebucht werden. Wer teilnehmen möchte, muss zurzeit einen 2G-Nachweis vorlegen. Der Zoo Duisburg bietet außerdem individuelle Führungen an sowie Touren speziell für Seniorinnen und Senioren, Demenzerkrankte und Sehbeeinträchtigte. Hier finden Sie weitere Infos.

Der Zoo Duisburg ist bekannt für sein Delfinarium. Foto: Zoltan Leskovar/ FUNKE Foto Services

Besondere Anlässe im Zoo Duisburg feiern

Kindergeburtstage: Geburtstagskinder und ihre Gäste können den Zoo bei der "Erlebnisführung für Geburtstagskinder" entdecken. Rund 1,5 Stunden lang führt ein Zoo-Lotse die Geburtstagsgäste durch den Zoo und erklärt alles Wichtige zu den Tieren. Die Führung für maximal zwölf Kinder kostet 85 Euro.

Die Tiger-Babys Kasimir und Malinka wurden im Mai 2021 im Zoo Duisburg geboren. Über ihre Namen wurde öffentlich abgestimmt.

Wo gibt es etwas zu Essen im Zoo Duisburg?

Das Selbstbedienungs-Restaurant "Afrika Lodge" bietet Platz für 300 Besucherinnen und Besucher. Verschiedene Snacks und Getränke bieten außerdem die vielen Kioske, die auf dem Zoogelände verteilt liegen. Hier finden Sie weitere Infos.

Wie ist die Anreise zum Zoo Duisburg?

Mit dem Auto: Die Abfahrt Duisburg-Kaiserberg führt Autofahrerinnen und Autofahrer, die auf der A3 oder der A40 unterwegs sind, direkt zum Zoo. Parken vor Ort kostet vier Euro.

Die Abfahrt Duisburg-Kaiserberg führt Autofahrerinnen und Autofahrer, die auf der oder der unterwegs sind, direkt zum Zoo. Parken vor Ort kostet vier Euro. Mit der Bahn: Die Straßenbahnlinie 901 fährt vom Duisburger Hauptbahnhof zur Haltestelle Zoo/Uni, die Fahrt dauert rund vier Minuten. Ab dem Mülheimer Hauptbahnhof ist man mit derselben Linie rund 20 Minuten unterwegs.

Die fährt vom Duisburger Hauptbahnhof zur Haltestelle Zoo/Uni, die Fahrt dauert rund vier Minuten. Ab dem Mülheimer Hauptbahnhof ist man mit derselben Linie rund 20 Minuten unterwegs. Mit dem Fahrrad: Von der Duisburger Innenstadt fährt man rund drei Kilometer zum Zoo. Vor Ort befinden sich ein überdachter Fahrradparkplatz und drei Ladestationen für E-Bikes zur kostenfreien Nutzung.

