Zoo Duisburg informiert im Internet über Besucherandrang

Duisburg. Der Zoo Duisburg zählte in zwei Tagen schon 5384 Besucher. Spielplätze offen. Über Besucherandrang wird in Echtzeit im Internet informiert.

Am Mittwoch öffnete der Zoo Duisburg nach sieben Wochen wieder seine Tore. Alleine an den ersten zwei Tagen zählte das Personal am Eingang 5384 Besucher. Und das, obwohl es am Kaiserberg derzeit Corona-Einschränkungen gibt, Tierhäuser geschlossen bleiben und kommentierte Fütterungen nicht stattfinden.

Die Zahl der Besucher, die sich zeitgleich im Tierpark am Kaiserberg aufhalten dürfen, ist auf 1800 Personen beschränkt. Der Zoo empfiehlt, sich vor der Anfahrt im Internet über den aktuellen Besucherandrang zu informieren.

Zoo Duisburg informiert im Internet über aktuellen Besucherandrang

Auf der Internetseite des Zoos (www.zoo-duisburg.de) ist durch einen deutlichen Hinweis direkt auf der Startseite zu sehen, ob der Einlass noch möglich ist oder ob man sich der maximal zulässigen Besucherzahl nähert. Dann wird auch der Parkplatz temporär geschlossen. So etwa bereits am Freitagmittag: Die maximale Besucherzahl war erreicht.

Wie im öffentlichen Raum wurden am Donnerstag auch im Zoo die Spielplätze wieder geöffnet. Erwachsene müssen, gemäß der Coronaschutzverordnung, auch hier Abstandsregelungen einhalten.

Zoo Duisburg: Aktuell gibt es reduzierte Preise

Der Zoo ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, die Kassen am Haupteingang schließen um 17.30 Uhr. Nur der Haupteingang an der Mülheimer Straße ist geöffnet. Wegen des eingeschränkten Angebots gelten derzeit reduzierte Eintrittspreise. Erwachsene zahlen 14 Euro, Kinder 7 Euro.