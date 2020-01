Zum Sex: Duisburger soll Jungen an Männer vermittelt haben

Wegen sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung steht ein 30-jähriger Mann vor dem Landgericht Duisburg. Die Anklage wirft ihm vor, zwischen 2016 und seiner Festnahme im Juli 2019 in Duisburg und Oberhausen in mindestens 144 Fällen Sex mit einem zu Beginn gerade erst 13 Jahre alten Jungen gehabt zu haben. In sechs Fällen soll der Mann sexuelle Treffen mit anderen Männern arrangiert und dafür Sach- und Geldleistungen kassiert haben.

Die Anklage geht davon aus, dass die Eltern des Jungen ihren Erziehungsauftrag an den Angeklagten übergeben hatten. Seit 2016 lebten der Geschädigte und der Angeklagte gemeinsam in einer Wohnung im Duisburger Stadtteil Röttgersbach, seit Ende 2017 in Oberhausen-Waldteich. Der Angeklagte, habe den Jungen, der mehrfach zu seiner Familie habe zurückkehren wollen, so manipuliert, dass er dann doch bei ihm blieb.

Duisburg: Angeklagter soll regelmäßig Sex mit Jugendlichem gehabt haben

Über einen längeren Zeitraum soll es mindestens zweimal wöchentlich zum Sex gekommen sein. Zuletzt soll der Angeklagte Treffen des Jungen mit Männern, die er über digitale Chats kennengelernt hatte, eingefädelt haben. Gegen seinen Willen soll der Jugendliche Sex mit den gesondert verfolgten Tätern gehabt haben. Die zahlten mit Sachleistungen und Geldbeträgen bis zu 50 Euro, die der Jugendliche dem Angeklagten übergab.

Der 31-Jährige gibt sexuelle Kontakte zu dem jungen Zeugen unumwunden zu. „Bevor er 14 wurde, ist es aber nie dazu gekommen.“ Er habe den Jungen 2015 kennen gelernt. Es habe sich eine tiefe Freundschaft entwickelt. „Er war wie ein kleiner Bruder für mich.“ Auf Vorschlag der Eltern des Geschädigten sei dieser schließlich bei ihm eingezogen. „Sex zwischen uns war später etwas Normales.“ Die Initiative dazu sei von beiden ausgegangen. Und auch das Treffen mit anderen Männern habe er nicht allein arrangiert. „Der Junge wollte das auch.“ Das Geld sei unter anderem für Computerspiele verwendet worden.

31-Jährigem droht hohe Strafe und anschließende Sicherungsverwahrung

Dem 31-jährigen gelernten Einzelhandelskaufmann, der nach eigenem Bekunden vor den angeklagten Taten nur wenig sexuelle Erfahrungen gemacht haben will, droht abgesehen von einer hohen zeitigen Freiheitsstrafe auch die anschließende Sicherungsverwahrung in einer Justizvollzugsanstalt. Entscheidend für die Beurteilung der Gefahr weiterer ähnlicher Taten wird das abschließende Gutachten einer psychiatrischen Sachverständigen sein. Für das Verfahren sind bis Anfang Februar vier weitere Sitzungstage vorgesehen.