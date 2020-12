Corona Zwei weitere Schnellteststationen an Altenheimen in Duisburg

Duisburg. Die Stadt Duisburg hat zwei weitere Schnellteststationen an Altenheimen errichtet. Elf Zentren sind im ganzen Stadtgebiet in Betrieb.

Die Stadt Duisburg hat zwei weitere errichtet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. So haben seit Dienstag, 12 Uhr, sowohl das Zentrum am Sana Seniorenzentrum an der Lindenallee in Rheinhausen-Mitte sowie am Seniorenzentrum Altenbrucher Damm in Buchholz ihren Betrieb aufgenommen.

Mit den zwei zusätzlichen Standorten gibt es insgesamt elf Schnelltestzentren an Altenheimen in Duisburg. Wegen der hohen Zahl an Infizierten und Todesopfern in Alten- und Senioreneinrichtungen . Seit Sonntag sind deshalb eingerichtet. Mitarbeitern und Besuchern der Heime soll so schnell und ortsnah ein täglicher Schnelltest angeboten werden, um das Risiko, dass das Virus in die Einrichtungen getragen wird, zu verringern.

Infos zum Betrieb der Schnellteststationen, so die Verwaltung, gibt es bei Call Duisburg unter der Corona-Rufnummer 0203 940049.