Emmerich. Auch 2019 gab es in Emmerich wieder zahlreiche Ja-Sager: 137 Paare ließen sich in der Hansestadt trauen. Auch außerhalb der Rathaus-Mauern.

137 Hochzeitspaare gaben sich 2019 in Emmerich das Ja-Wort

Ein Boom ist es nicht. Aber auch kein deutlicher Rückgang. Laut Stadtsprecher Tim Terhorst, setzt sich der Trend einfach weiter fort. Im vergangenem Jahr haben sich in Emmerich 137 Paare trauen lassen, wie Terhorst auf Nachfrage der NRZ mitteilt.

Trend ist mittlerweile auch, dass nicht mehr nur im Zimmer des Standesamtes Emmerich im Rathaus „Ja“ gesagt werden kann. Denn: Auch in Hüthum und Elten können Heiratswillige den Bund fürs Leben schließen. 2019 taten dies in der Mühle in Elten elf Paar. „Auf Gut Falkenstein in Hüthum fanden 39 Trauungen statt“, so der Stadtsprecher.

320 Kinder waren 2019 unter einem Jahr alt

Auch immer wieder interessant in Sachen Stadtstatistik ist der Blick in die Geburtenrate. „Doch seit wir keine Geburtenstation mehr in Emmerich haben, wird diese nicht mehr erfasst“, so Terhorst. Denn: Geburten werden der Kommune angezeigt, in der das Kind auch geboren wurde. Bekanntlich entbinden mittlerweile viele Frauen aus Emmerich in Kleve oder Wesel.

Dennoch kann man eventuell ungefähr erahnen, wie viele junge Neubürger die Stadt hat. So gibt die Statistik der Stadt schon her, wie viele Emmerich 2019 unter einem Jahr alt waren. 320 Kinder bis einem Jahr mit Wohnsitz in Emmerich waren im vergangenen Jahr der Stadt gemeldet.

Immerhin: Für den gesamten Kreis Kleve hat der Landesbetrieb IT.NRW für 2019 2870 Geburten registriert. Das ist immerhin im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 2,4 Prozent bei den Geburten.

Beliebtester Name in Emmerich kann nicht ermittelt werden

Dadurch, dass in der Hansestadt keine Geburten mehr auf einer Geburtenstation stattfinden, kann auch die Stadtverwaltung Emmerich keine Auskunft darüber geben kann, welcher Mädchen- oder auch Jungenname derzeit besonders beliebt bei den frisch-gebackenen Eltern aus Emmerich ist.

Immerhin: Eine statistische Kennzahl, kann die Stadt Emmerich auf Nachfrage noch mitteilen. Nämlich die der Sterbefälle. So sind in 2019 wurden in Emmerich 376 Sterbefälle beurkundet. Wichtig: „Das sind nicht alle Emmericher, die im vergangenen Jahr gestorben sind“, so Terhorst.

Ist ein Emmericher etwa anderswo verstorben, fällt er nicht unter diese Zahl. Ebenso könnte es auch sein, dass unter den Sterbefällen in Emmerich auch Verstorbene aus den Altenheimen sind, die ursprünglich nicht aus der Hansestadt stammen.

Besondere Daten zum Heiraten sind fürs Standesamt nicht nutzbar

Übrigens: In jedem Jahr gibt es besondere Daten, an denen sich Paare gern das Ja-Wort geben. 2020 war dies sicherlich der 2.2.2020, sowie die noch ausstehenden Daten 20.2.2020 oder auch der 22.2.2020. In Emmerich war und wird es allerdings schwer, sich an diesen Terminen standesamtlich trauen zu lassen.

Und das nicht etwa, weil alle Termine ausgebucht sind. Nein. Der 2. Februar ist ein Sonntag. „An diesem wird nicht standesamtlich getraut“, so Terhorst. Und am 20. Februar ist Altweiber-Donnerstag. Sprich: Auch hier ist das Standesamt geschlossen. Ebenso am Samstag, den 22. Februar.