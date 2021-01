Coronavirus: Kreis Borkener Inzidenz liegt nun bei 47,4

In Rees werden am Donnerstag keine neuen Corona-Fälle gemeldet.

Emmerich/Rees/Isselburg. Der Kreis Borken hat die kritische 7-Tages-Inzidenz von 50 unterschritten. Kreis Kleve bei 75,5. Südafrikanische Mutation im Kreis festgestellt.

Am Donnerstag liegen dem Kreisgesundheitsamt Kleve insgesamt 5784 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Kleve im Vergleich zum Dienstag um 37 Fälle gestiegen.

In Emmerich sind zwei Corona-Fälle hinzugekommen, damit haben sich 715 Personen seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert. In Rees gibt es keinen neuen Corona-Fall, es bleibt bei insgesamt 461 Infektionen seit Beginn der Pandemie.

25 Personen im Krankenhaus

Im Kreis Kleve hat es keine weiteren Todesfälle gegeben, weiterhin 115 Personen. Aber es ist ein Fall einer weiteren Corona-Virus-Mutation nachgewiesen worden. Bei einem Mann wurde die südafrikanische Mutation B.1.351 festgestellt. Er befand sich bereits nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Aufgrund der durchgeführten Anamnese durch das Gesundheitsamt des Kreises erfolgte ein erneuter Corona-Test mit einer so genannten „Gen-Sequenzierung“, der nun zum Nachweis der Corona-Virus-Mutation führte. Das Gesundheitsamt steht im engen Kontakt zum Indexpatienten sowie den Kontaktpersonen.

Von den insgesamt 5784 bestätigten Corona-Fällen gelten 5331 als genesen. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 29 Personen im Krankenhaus, 1226 Personen sind in häuslicher Quarantäne.

7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 75,5

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 75,5. Am Mittwoch lag dieser Wert bei 79,4.

Kreis Borkener Inzidenz liegt bei 47,4

In Isselburg gibt es keine neuen Corona-Fälle, aktuell sind weiterhin 6 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Damit gibt es 243 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Im Kreis Borken sind am Donnerstag, Stand Mitternacht, 438 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 7304 Personen sind inzwischen gesundet. 176 Todesfälle seit Beginn der Corona-Pandemie sind zu verzeichnen (je ein neuer Fall in Bocholt und Ahaus). Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt bei 7918.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Kreis Borken laut Berechnung des Kreisgesundheitsamtes aktuell 47,4 pro 100.000 Einwohner. Der Meldewert des Landeszentrums Gesundheit (LZG) beläuft sich ebenfalls auf 47,4. (https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html).

Hier gibt es Hilfe

Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Borken für medizinische Fragen zum Coronavirus (auch zur Testung) ist unter 02861/681-1616 freigeschaltet. Montags bis freitags ist sie von 8.30 bis 16 Uhr und samstags von 14 bis 17 Uhr zu erreichen. Die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116117 ist rund um die Uhr besetzt.

Weitere Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de oder unter www.kreis-borken.de. Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes Kleve ist unter 02821/594-950 zu erreichen; die Corona-Hotline des Kreises Borken ist unter 02861/82-1091 erreichbar. Zum Corona-Newsblog NRW der NRZ geht es hier.