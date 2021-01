Corona: Stadt Isselburg stoppt Elternbeiträge für Januar

In Grundschulen gilt derzeit eingeschränkter Pandemie-Betrieb. Deshalb stoppt die Stadt Isselburg die Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule und verlässliche Halbtagsschule.

Seit Mitte Dezember gilt erneut auch in den Grundschulen der eingeschränkte Pandemie-Betrieb. Bund und Länder haben die Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen zunächst bis 31. Januar beschlossen. Derzeit wird an den Grundschulen der Präsenzunterricht durch Distanzunterricht ersetzt. Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktbeschränkung zu leisten.

Die Grundschulen der Stadt Isselburg bieten jedoch ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Demnach nehmen viele Eltern das reguläre Angebot der außerunterrichtlichen Betreuungsangebote an den städtischen Grundschulen derzeit nicht wahr.

Abbuchungen der Elternbeiträge für Januar gestoppt

Durch die Corona-Pandemie erleben die Menschen in vielen Bereichen massive Einschränkungen und sind häufig auch in ihrer persönlichen Einkommenssituation betroffen. Der Rat der Stadt Isselburg hat bereits im April 2020 beschlossen, dass die Stadt Isselburg die Erhebung der Elternbeiträge in dieser Situation aussetzt, soweit das Land Nordrhein-Westfalen die Hälfte der ausgefallenen Elternbeiträge erstattet.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat bereits die Absicht geäußert, den Kommunen die Hälfte der Einnahmeausfälle zu erstatten. Von daher hat die Stadt Isselburg die Abbuchung der Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule und verlässliche Halbtagsschule für den Monat Januar gestoppt. Eltern, die per Dauerauftrag oder Einzelüberweisung den Beitrag überwiesen haben, bekommen diesen erstattet, sobald das Land Nordrhein-Westfalen die Übernahme der Hälfte der Einnahmeausfälle bestätigt hat.

Eltern erhalten schriftlichen Bescheid

Die Eltern erhalten dann von der Stadt Isselburg einen schriftlichen Bescheid über die Aussetzung der Beitragserhebung für den Monat Januar. Über weitere Entwicklungen informiert die Stadt Isselburg unter www.isselburg.de.