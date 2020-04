Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen im Kreis Kleve aus

Kreis Kleve. In Zeiten der Coronakrise steht das öffentliche Leben in NRW still – auch im Kreis Kleve fallen alle Veranstaltungen aus. Der Überblick.

Zur Eindämmung des Coronavirus sind in NRW Ansammlungen ab drei Personen in der Öffentlichkeit verboten. Ausgenommen von dem Verbot sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Auch das kulturelle Leben steht still: Theater, Kinos, Museen sind zur Schließung verpflichtet. Zudem müssen Fitnessstudios, Saunen, Schwimmbäder zu bleiben. Trainings in Sportvereinen oder Treffen in sonstigen Freizeiteinrichtungen fallen flach. Die Regelung gilt zunächst bis zum 19. April.

In unserer Übersicht informieren wir darüber, welche Veranstaltungen im Kreis Kleve auch über den 19. April hinaus betroffen sind.

Der Wertstoffhof in Kleve ist bis auf Weiteres geschlossen.

Der Wertstoffhof in Kleve ist bis auf Weiteres geschlossen. Die Tafeln in Goch und Kleve sind vorerst geschlossen.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stadt Goch beschlossen, ihre Dienststellen bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr zu schließen. Dies betrifft das Rathaus, die Nebenstelle Markt 15, das Friedhofsbüro sowie das Betriebsgebäude an der Jurgensstraße.

Auch der Turm der Klever Schwanenburg bleibt bis auf weiteres für Besucher geschlossen.

bleibt bis auf weiteres für Besucher geschlossen. Die Kreis-Klever-Abfallwirtschaftsgesellschaft schließt ab sofort seine Entsorgungszentren in Bedburg-Hau/Moyland, Alte Bahn und Geldern-Pont, Niersbroecker Weg für alle private und gewerbliche Anlieferungen. Abfälle werden damit nur noch von den kommunalen Sammelfahrzeugen angenommen. Das Rheinmuseum Emmerich bleibt bis zum 30. April geschlossen. Fridays for Future hat alle Veranstaltungen, Termine, Treffen und Demonstrationen für den gesamten Kreis Kleve bis zum 30. April abgesagt.

hat alle Veranstaltungen, Termine, Treffen und Demonstrationen für den gesamten Kreis Kleve bis zum 30. April abgesagt. Nach Schließung der Kitas und Schulen stellt auch der „Wahrsmannshof – Natur- und Umweltbildung am Reeser Meer“ den kompletten Seminar- und Veranstaltungsbetrieb auf Grund der aktuellen Corona-Situation ein. Bis zum Ende der Osterferien finden keine Kurse statt.

Diese Veranstaltungen im April finden nicht statt

Die Kulturkiste Uedem teilt mit, dass der Auftritt von Wolfgang Trepper „Dinner for DU", der eigentlich für den 3. April geplant war, auf den 9. September verlegt wird. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Teilnehmer, die den Ersatztermin nicht wahrnehmen können, setzen sich bitte bis spätestens 30. Juni mit der Vorverkaufsstelle in Verbindung, bei der sie die Karte erworben haben.

Die für den 5. April im Battenbergturm in Rees-Haldern geplanten Veranstaltungen (Bibliothekseröffnung und Tag der offenen Tür) sind abgesagt.

Ebenfalls entfällt das Konzert „250 piano pieces for Beethoven“ am 5. April im Museum Kurhaus.

geplante der in New York lebenden Künstlerin Wendy White wird auf das nächste Jahr verschoben. Fridays for Future hat die geplante Demonstration am 24. April abgesagt.

Die Gewerbemesse Rees, die am 26. April stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Der Vorstand wird im April darüber beraten, ob die Gewerbemesse auf den Herbst des Jahres oder Anfang 2021 verschoben werden kann.

Steffis Kneipenquiz wird nicht am 30. April im Tanzpalast Bresserberg in Kleve gastieren. Die Veranstaltung soll nachgeholt werden.

Diese Veranstaltungen fallen in Isselburg im April aus