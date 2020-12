Das Jahr 2020 in Emmerich - ein Rückblick in Bildern

Im Oktober gabe es in Elten auf der Klosterstraße einen Streit zwischen zwei Männern, in dessen Verlauf einer der Männer den anderen mit einem Messer tödlich verletzt hat. Der Tatverdächtige konnte im weiteren Verlauf von einer Spezialeinheit der Polizei festgenommen werden.Gut einen Monat später gab es in Emmerich einen weiteren Toten nach einem Messerangriff: In einer Unterkunft am Geistmarkt in Emmerich kam es zu einem Streit zwischen Leiharbeitern. Ein 45-Jähriger verstarb später in einer Klinik.

Foto: tt / NRZ