Die Erfahrung nimmt Emmerichs Bürgermeister mit aus 2020

Emmerich Peter Hinze wirft einen Blick zurück auf das Jahr 2020. Das hat den Emmericher Bürgermeister bewegt, gefehlt und auch erfreut.

Wirft man ein Blick zurück auf dieses Jahr 2020, "gehen einem fast die Attribute aus", sagt Peter Hinze. Dass ein Virus das Zusammenleben so fest im Griff haben und die Gesundheit so vieler Menschen gefährden könnte, "hat sich wohl keiner von uns je vorstellen können", so Emmerichs Bürgermeister. Neun Monate Leben in einer Pandemie liegen hinter ihm - und den Bürgern der Stadt. "Es waren – und sind – ungewöhnliche und mitunter auch anstrengende Wochen und Monate für die meisten von uns – sowohl im Privaten als auch im Beruflichen", sagt Hinze. Gemeinsam mit der NRZ hat er noch einmal einen Blick zurückgeworfen - und auch in Richtung 2021 geschaut.

Was war Ihre größte berufliche Herausforderung 2020?

Ganz klar. Die Corona-Pandemie – in all seinen Facetten. Das Virus hat uns im Rathaus vor große Herausforderungen gestellt. Keiner von uns hatte je zuvor eine Pandemie solchen Ausmaßes erlebt, geschweige denn Erfahrungen damit. Gerade zu Beginn bestand ja eine enorme Unsicherheit. Trotzdem mussten Tag für Tag Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden. Ich bin stolz auf das gesamte Team im Rathaus, das sich überaus professionell und in zahllosen Überstunden dieser Herausforderung gestellt haben.

Was haben Sie in 2020 am meisten vermisst?

Für mich ist der direkte Kontakt zu meinem Mitmenschen enorm wichtig. In den zurückliegenden neun Monaten hatte ich keine Termine mehr bei Vereinen, Verbänden oder Organisationen. Keine Schützenfeste, keine Kirmes, keine Jubiläumsfeste, keine Konzerte, kein Sport, keine Prinzenproklamation. Diese persönlichen Begegnungen haben mir absolut gefehlt. Sprechstunden auf dem Wochenmarkt waren nicht mehr möglich. Diese persönlichen Gespräche und Kontakte kann einfach keine Videokonferenz ersetzen.

Auch im Corona-Jahr 2020 gab es sicher schöne Momente. Welcher war es für Sie und warum?

Der Moment, an dem feststand, dass ich fünf weitere Jahre Bürgermeister dieser Stadt sein darf. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der Moment der Wiederwahl fast noch schöner war, als die erste Wahl vor fünf Jahren. Diesmal haben die Bürgerinnen und Bürger nicht allein über den Menschen Peter Hinze und seine Versprechen abgestimmt. Sie haben mit ihrem Votum bestätigt, dass ich in den vergangenen fünf Jahren doch offensichtlich auch einiges richtiggemacht habe. Und solch eine Bestätigung zu bekommen, ist einfach schön.

Was nehmen Sie als Bürgermeister als Erfahrung, als Erlerntes aus dem Jahr 2020 mit?

Dass ich hier im Rathaus ein Team hinter mir habe, auf das ich mich zu 100 Prozent verlassen kann. Für mich zeigt diese Krise aber auch immer wieder, dass es wichtig ist, im Hier und Jetzt zu leben und zu handeln – sowohl beruflich als auch privat. Wir wissen aktuell häufig nicht, wie morgen aussieht. Deshalb sollten wir die guten Momente, die in unser aller Leben im Kleinen wie im Großen passieren, wahrnehmen und genießen.

Worauf freuen Sie sich in 2021?

Durch die Möglichkeiten des Impfstoffes, haben wir zumindest schon mal die Perspektive, dass die Kontaktbeschränkungen im Laufe des Jahres sicherlich nach und nach gelockert werden können. Dadurch werden dann hoffentlich auch wieder mehr persönliche Begegnungen möglich. Und darauf freue ich mich sehr.

Mit welchem Gefühl gehen Sie in das Jahr 2021?

Mit einem vorsichtig optimistischen.