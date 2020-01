Emmerich. Die Autobahn-Auffahrt in Emmerich in Fahrtrichtung Niederlande bleibt noch bis Mai gesperrt. Das sei auch so geplant gewesen, meint Straßen NRW.

Emmerich: A3-Auffahrt Richtung Arnheim ist bis Mai gesperrt

Die Autobahn-Auffahrt Emmerich in Fahrtrichtung Arnheim bleibt noch bis Mai gesperrt. Das bestätigte jetzt Norbert Cleve, Sprecher von Straßen NRW in Krefeld, gegenüber der NRZ. „Das war auch so geplant“, fügte er hinzu.

Die Sperrung hatte für Irritationen gesorgt, sowohl bei der Stadt Emmerich als auch in niederländischen Zeitungen. „Wir waren davon ausgegangen, dass die Sperrung eher aufgehoben wird“, meinte Tim Terhorst, Pressesprecher der Stadt, auf Anfrage. In einer niederländischen Zeitung war er mit den Worten zitiert worden, dass man bei der Stadt wegen der Situation nicht glücklich sei. Größere Staus, so Terhorst, gebe es aber nicht.

Auch Entwässerung muss erneuert werden

Gesperrt ist die Auffahrt, weil die A3 auf einer Länge von etwa zwei Kilometern einen neuen Standstreifen bekommen hat, zudem die Entwässerung der Straße erneuert werden muss. „Außerdem werden die Schutzplanken in der Autobahnmitte durch Betonschutz-Wände erneuert“, erklärte Cleve. Die Maßnahme koste etwa 3,8 Millionen Euro.

Richtig sei, und das habe man ja so vorher auch angekündigt, dass Straßen NRW nach Weihnachten die Sperrung der Auffahrt für einige Tage aufheben wollte. „Das hat aber aufgrund technischer Probleme bei der Straßenerneuerung nicht geklappt“, bedauert er im Nachhinein. Die Arbeiten sollten aber über den Winter fortgesetzt werden.

Umleitung führt über Auffahrt Emmerich-Ost

Die ausgeschilderte Umleitung, um auf die A3 in Richtung Niederlande zu gelangen, erfolgt übrigens über die Auffahrt Emmerich-Ost. Und: Die Sanierung ist nach Mai abgeschlossen. Cleve: „Eine Sperrung der A3 auf dem Teilstück zwischen Elten und Emmerich ist nicht geplant.“ Die Entwässerung sei bis Mai für beide Fahrtrichtungen abgeschlossen.