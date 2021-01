Emmerich: Anmeldephase für weiterführende Schulen startet

Emmerich Eltern können ihre Kinder für weiterführende Schulen in Emmerich anmelden. Auch die Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe ist möglich.

Kinder, die derzeit die vierten Klassen der Grundschulen besuchen, wechseln am Schuljahresende zur weiterführenden Schule. 252 Eltern sind vor Kurzem per Brief vom Fachbereich Jugend, Schule und Sport über die beiden weiterführenden Schulen in Emmerich informiert worden. In dem Brief wurden sie aufgefordert, ihre Kinder an einer weiterführenden Schule anzumelden.

Anmeldetermine im Februar

Anmeldetermine für die , Paaltessteege 1, sind: Mittwoch, 3. Februar, von 15 bis 19 Uhr; Donnerstag, 4. Februar, von 15 bis 19 Uhr sowie Freitag, 5. Februar, von 15 Uhr bis 19 Uhr.





Anmeldetermine für das Städtische Willibrord-Gymnasium der Stadt Emmerich, Hansastraße 3, sind: Montag, 1. Februar, von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr; Dienstag, 2. Februar, von 14 bis 16 Uhr; Mittwoch, 3. Februar, von 9 bis 12.30 Uhr; Donnerstag, 4. Februar, von 14 bis 16 Uhr; Freitag, 5. Februar, 9 bis 12.30 Uhr.

Maskenpflicht in Schulgebäuden

Die Anmeldungen nehmen die Schulen unter angegebener Adresse entgegen. Mitzubringen sind das Familienstammbuch oder die Abstammungsurkunde, das letzte Halbjahreszeugnis mit Schulformempfehlung, gegebenenfalls weitere Unterlagen der Grundschule, der zugesandte Anmeldebogen und gegebenenfalls Unterlagen des Sorgerechts sowie der Impfpass.

Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung. Die Teilnahme der Kinder bei der Anmeldung ist erwünscht. Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude besteht Maskenpflicht.

Anmeldung zur gymnasialen Oberstufe

Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern mit dem mittleren Schulabschluss zum Besuch der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe nehmen beide weiterführende Schulen ebenfalls zu oben angegebenen Zeiten entgegen. Anmeldebögen für die Oberstufe liegen in den jeweiligen Schulsekretariaten aus.





Für Auskünfte zur Anmeldung stehen im Rathaus Dirk Loock unter 02822/75-1450 oder Linda Koenzen 02822/75-1452 zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Schulen und dem pädagogischen Angebot ist zu finden für die Gesamtschule unter www.ge-emmerich.de und für das Willibrord-Gymnasium unter www.willibrord-gymnasium-emmerich.de.