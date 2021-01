Emmerich: Arbeiten auf der B8 in Hüthum haben begonnen

Die B8 ist in Hüthum komplett wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt. Auch Rad- und Fußweg der Eltener Straße sind in diesem Bereich nicht mehr nutzbar. Umleitungen sind ausgeschildert.

Emmerich Die Eltener Straße in Hüthum ist für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung haben begonnen. Es gibt drei Umleitungen.

Den Straßenbäumen hinter dem Ortschen Hof ist ein Schutzschild aus Brettern angelegt worden. Am Montagvormittag sind Arbeiter dabei, weitere Absperr- und Sicherungsmaßnahmen auf der Eltener Straße in Hüthum vorzunehmen. Denn das Teilstück der B8 von der Ingenkampstraße bis zur Einmündung des Langgattwegs ist ab sofort komplett für den Verkehr gesperrt. Auch der Rad- beziehungsweise Fußweg kann nicht mehr benutzt werden.

Arbeiten sollen bis Mitte März dauern

Die Regionalniederlassung Niederrhein von Straßen NRW wird in dem rund 500 Meter langen Bereich eine grundlegende Fahrbahnsanierung durchführen. Voraussichtlich dauert die Baumaßnahme - und somit auch die Sperrung - bis Mitte März dieses Jahres.

Eine der Hauptverkehrsachsen auf dem Gebiet der Stadt Emmerich ist somit durchschnitten. Für Probleme sorgt das zum Auftakt der Arbeiten aber nicht. Es ist am Montag kaum motorisierter Verkehr unterwegs. Eine Überraschung sollte die Straßensperrung für die Verkehrsteilnehmer in jedem Fall nicht darstellen.

Bereits in der ersten Kalenderwoche des Jahres hatte Straßen NRW den Termin für die Sperrung verkündet. Seit einigen Tagen stehen Hinweisschilder an der Strecke. Und auch Verkehrsteilnehmer, die dies nicht bekommen haben, werden nun frühzeitig gewarnt.

Erster Hinweis am Viadukt

Wer aus Elten Richtung Hüthum fährt, erhält vor dem Viadukt den ersten Hinweis auf die Straßensperrung in 3,6 Kilometer. Weitere unübersehbare Hinweisschilder folgen auf Höhe von Abergsweg, Felix-Lensing-Straße, Clemensstraße und zuletzt Obere Laak.

Großräumige Umfahrung ausgeschildert

Schon im Vorfeld wurde bekannt gegeben, dass drei verschiedene Umleitungen ausgeschildert wurden. So gibt es eine für Fußgänger und Radfahrer. Dann wird noch mal zwischen Lkw- und Pkw-Verkehr unterschieden. So wurde für den Schwerlastverkehr eine großräumige Umfahrung der Baustelle eingerichtet. "Die Umleitung wurde ganz bewusst so gewählt, damit die kleinen Nebenstraßen nicht durch den Lkw-Verkehr belastet werden", erklärt Gregor Hürter vom Landesbetrieb Straßenbau NRW. Dass unterschiedliche Umleitungen für verschiedene Verkehrsteilnehmer ausgeschildert werden, sei gängige Praxis bei Straßen NRW.

Auch die zuständigen Stellen bei der Stadt Emmerich werden in den nächsten Tagen beobachten, ob die in der Theorie logisch ausgesuchten Umleitungen so in der Praxis sich bewähren. "Wenn es drei verschiedene Umleitungen gibt, zeigt das ja schon, dass sich im Vorfeld Gedanken gemacht wurden", so Stadtsprecher Tim Terhorst, der aus Erfahrung weiß, dass es "in der Regel zwei bis drei Tage dauert, bis sich der Verkehr auf so eine Sperrung eingestellt hat".

Nachbesserungen bei Umleitungen sind möglich

Sollte es dann neuralgische Stellen geben, die im Vorfeld nicht absehbar waren, müsste nachgebessert werden. In diesem Zusammenhang sei an die erinnert, als sich Anwohner in Speelberg beschwert hatten.

Im Vorfeld am Abergsweg aktiv geworden

Dieses Mal war die Stadt allerdings sogar schon im Vorfeld aktiv. Der eh nur für Anlieger zu befahrende Abergsweg ist vorsorglich zusätzlich am Anfang und am Ende mit Absperrungen versehen worden, die eine Durchfahrt erschweren. Einige Anwohner hatten die Befürchtung geäußert, dass der Abergsweg durch die Sperrung der Eltener Straße verstärkt als Ausweichstrecke genutzt werden könnte.

Wie Straßen NRW mitteilt, könnte, falls nötig, auch noch ein Hinweis auf den Umleitungsschildern ergänzt werden, dass die Verkehrsteilnehmer ihre Navigationsgeräte ausschalten sollen. Dies erfolgt, wenn vermehrt solche Probleme auftreten.

>>> Die Umleitungen im Überblick

1. Fußgänger und Radfahrer werden in beide Richtungen über Kämpchenstraße, Langgattweg und Ingenkampstraße umgeleitet.

2. Die Umleitung für Pkw erfolgt über die Felix-Lensing-Straße, Hüthumer Straße zur B220 ('s-Heerenberger Straße) und umgekehrt.

3. Für Lkw wird eine großräumige Umfahrung der Baustelle eingerichtet. Die Umleitung führt in den Niederlanden ab Babberich weiter über Beek und 's-Heerenberg nach Emmerich. Die Umleitung in Richtung Niederlande erfolgt über die gleiche Strecke.