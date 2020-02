Emmerich: Bonbonregen beim Rasselumzug der Leegmeerschule

Emmerich. Für die Schüler der Leegmeer-Grundschule in Emmerich stand mit dem Rasselumzug ein Höhepunkt im Karneval an. Mit Bonbons und tanzenden Lehrern.

Ein Clown mit leuchtend bunten Haaren schnappt Batman ein Bonbon weg. Hinter ihnen müssen ein Einhorn und ein Dinosaurier rennen, um mit ihren Begleitern Schritt zu halten. Ungewöhnliche Szenen, wie man sie wohl nur im Karneval zu sehen bekommt – beim Rasselumzug der Leegmeer-Grundschule.

Eine lange Schlange von Kindern zieht sich vom Schulhof an der Straße entlang. Dort warten schon die Eltern der Kinder und andere Verwandte auf die 280 Grundschüler. Und lassen es Bonbons und andere Süßigkeiten auf die kostümierten Kinder herabregnen.

Buntes Karnevalsprogramm für die Schüler

Für die Schüler ist der Rasselumzug der Höhepunkt eines karnevalistischen Vormittags. Der startete mit einem Besuch des Emmericher Kinderprinzenpaares Prinzessin Pia I. und Prinz Arthur I. in der Turnhalle. „Die haben schon für richtig Stimmung gesorgt“, sagt Schulleiterin Nadja Scherer.

Es folgten verschiedene Darbietungen der einzelnen Klassen. Und am Ende eine Tanzeinlage der Lehrer, die als Zwerge mit großen Zipfelmützen und einem männlichen Schneewittchen (Nico Schuster) unterwegs waren. „Das war cool!“, sind sich mehrere der Grundschüler einig.

Mit einer Riesenpolonaise zum Bonbonsammeln

An einigen Stellen sammeln sich die Kinder an der Zugstrecke, um den Bonbonregen von allen Seiten zu genießen. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Von der Feier in der Turnhalle ging es dann in einer großen Polonaise mit allen Schülern nach draußen. „Einige Kollegen haben in der Halle noch einige Extrarunden gedreht, aber sonst lief alles wie geplant“, sagt Schulleiterin Nadja Scherer.

Dann geht es für die bunt kostümierten Schüler vom Schulhof aus los. Kleine Piratinnen, Prinzessinnen, Superhelden, Einhörner, Tiger, Clowns und Sternenkrieger machen sich auf den Weg. Mit Rasseln ausgerüstet und lauten „Helau“-Rufen ziehen sie vom Schulhof.

Umzug durch die Nachbarschaft

Es geht vom Schulhof über Hansastraße, Wassenbergstraße, Berlinerstraße, Schafsweg, Johannes-Derksen-Weg zurück auf die Wassenbergstraße, Hansastraße und dann auf den Schulhof zurück. Eine gut einen Kilometer lange Wegstrecke. „Dafür brauchen wir allerdings gut eine dreiviertel Stunde“, sagt Nadja Scherer.

Denn schließlich bleiben die Kinder unterwegs immer wieder stehen, um Süßigkeiten vom Boden aufzusammeln, die ihnen Eltern, Verwandte und Zuggäste hingeworfen haben. So zieht sich der jecke Zug zwischenzeitlich schon etwas auseinander. Nach Ankunft an der Schule endet das jecke Treiben für die Leegmeer-Grundschüler.