Emmerich: Bürgermeister schreibt weihnachtliche Flaschenpost

Emmerich In einem Video der Gemeinde Zevenaar ist zu sehen, wie Emmerichs Bürgermeister eine Flaschenpost an seinen Amtskollegen schickt.

Videobotschaften haben viele Bürgermeister in Zeiten der Corona-Pandemie für sich entdeckt. Doch ein ganz besonderes filmisches Dokument wurde nun veröffentlicht. Die Hauptrolle darin spielen Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze und sein Pendant der niederländischen Gemeinde Zevenaar, Lucien van Riswijk.

Professionelle Aufnahmen

Es geht um Gemeinsamkeiten, das Weihnachtsfest, den Umgang mit der Pandemie, grenzüberschreitende Freundschaft, und nicht zuletzt die Hoffnung auf eine Zukunft, in der das Coronavirus den Alltag nicht mehr bestimmt. Neben den beiden Bürgermeistern sind der Rhein und eine kleine Flaschenpost die Hauptdarsteller in der professionell gefilmten Geschichte.

Flaschenpost als Symbol

Das Bild der Flaschenpost ist dabei als Symbol gut gewählt. Denn ihren Ursprung hat die Flaschenpost ebenfalls in einer Notsituation. Diente sie doch Schiffbrüchigen, um mögliche Hilfe zu erreichen. So soll Christoph Kolumbus im Jahr 1493 bei einem Sturm auf hoher See eine Art Flaschenpost an den Katholischen König, Ferdinand II., und dessen Ehefrau, Isabella von Kastilien, in die Wellen geworfen haben. Freilich erreichte damals die Nachricht den spanischen Monarchen nicht.

Über 500 Jahre später ist das anders. Wobei die Strecke auch ungleich kürzer ist. Denn bei Rheinkilometer 853 (die wird offiziell mit 853,23 km-Einteilung ab Konstanz geführt) übergibt die Flasche den Fluten. Keine zehn Kilometer später fischt Lucien van Riswijk das gläserne Objekt aus dem Wasser.

Das Video beginnt mit einigen weihnachtlichen Impressionen. Am Ufer des Rheins blickt van Riswijk in die Ferne. Hinze schaut im Emmericher Rathaus aus einem Fenster. In der nächsten Einstellung sitzt er an seinem Schreibtisch und verfasst handschriftlich einen Brief an seinen niederländischen Amtskollegen. Der Clou: Hinze schreibt auf Niederländisch. Gleichzeitig hört man den ersten Bürger von Emmerich auch den Inhalt vorlesen, ebenfalls auf Niederländisch.

Der Brief von Peter Hinze im Wortlaut (übersetzt ins Deutsche):

„Lieber Lucien,

unter normalen Umständen treffen wir einander regelmäßig. Aber jetzt müssen wir auf anderen Wegen Kontakt miteinander halten.

Ich mache mir durchaus Sorgen über die kommende Zeit. Die Weihnachtfeiertage werden in diesem Jahr komplett anders ablaufen. Wir können nicht miteinander schöne Weihnachtsmärkte besuchen. Oder gemütlich im Café sitzen.

Und es hat schon so viel nicht stattgefunden. Unsere Bürgerinnen und Bürger werden doch wohl wissen, dass auch wir uns das natürlich anders wünschen. Aber wir alle müssen weiter durchhalten. Denn unser Gesundheitssystem steht nach wie vor unter großem Druck.

Darum hoffe ich, dass die Bürgerinnen und Bürger unserem Vorbild folgen und so viel wie möglich zu Hause bleiben und vor Ort ihre Einkäufe machen, aber trotzdem miteinander in Kontakt bleiben.

Schade, dass die Weihnachtsfeiertage anders ablaufen, als wir uns das wünschen würden. Aber wir sehen uns im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Schöne Feiertage und viel Grüße, Peter“

Während im ersten Teil des Videos Hinze den Brief auf Niederländisch vorliest, ist im zweiten Teil die Stimme von van Riswijk zu hören. Er liest den Brief weiter auf Deutsch vor.

Das Video endet damit, dass van Riswijk den Brief einrollt, die Flasche in die Hand nimmt und dann vom Ufer zwischen Spijk und Tolkamer Richtung Deich marschiert. Schließlich wird die eindringliche Botschaft „Bleib Gesund“ eingeblendet. In Deutsch, Niederländisch und auch Englisch.

>>>Viele positive Reaktionen

Ausgesprochen positive Reaktionen hat das Video in den sozialen Netzwerken erhalten. Als ein „geweldige burgermeester“ wird Peter Hinze dort bezeichnet. „Ein super schönes Video“, lautet ein anderer Kommentar.

Die kreative Idee der grenzüberschreitenden Flaschenpost stammt übrigens von der Gemeinde Zevenaar. Neben Zevenaar als Hauptsitz der Verwaltung gehören zudem noch folgende Ortschaften zur Gemeinde: Lobith, Giesbeek, Tolkamer, Pannerden, Babberich, Lathum, Angerlo, Herwen, Aerdt und Spijk.