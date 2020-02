Emmerich. Getreu dem Motto „Fiesta am Rhein“ bot der Bürgerverein in Emmerich eine feurige Narren-Sitzung., Das Publikum war begeistert.

Emmerich: Bürgerverein bot eine tolle närrische Sitzung

Der Bürgerverein hatte unter dem Motto ,,Fiesta am Rhein“zur Karnevalssitzung eingeladen. Die Gäste im PAN erwartete ab 19.11 Uhr ein buntes, abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Die Feier begann mit dem Einzug des Karnevalskomitees in den rot-weißgeschmückten Saal und einer Tanzeinlage zur Musik ,,Fiesta Mexicana“.

Einige des Komitees wurden zudem aufgrund von besonderer, langjähriger Arbeit vom Präsidenten mit Orden geehrt. Zu ihnen zählten unter anderem Frank Heister, Michael Schoofs, Britta Münchrath, Freddy Heinzel, Gerd Jan Fielmich, Guido Elbers, Katja Nikkelen, Oliver Pastor, Rainer Eusterholz, Volker Houben und Markus Elbers. Der Abend bestand aus einer guten Mischung an Büttenreden, Vorträge, Musik, Tanz sowie viele Ehrungen.

Babysketch kam sehr gut an

Zu den amüsantesten Auftritten gehörte der Babysketch, begleitet von der Musik ,,Mama kriegt schon wieder in Kind“. Gerd Jan Fielmich und Paul Münchrath steckten in hellblaue Babykostüme. Sie hatten leuchtende Schnullis und trugen glitzernde Silberketten um den Hals. Tanzende, Bier trinkende Riesenbabys, die das Playboy lesen, die Zigarren rauchten und XXL-Windeln trugen, gab es auch nur in Emmerich.

Freddy Heinzel stand auch in der Bütt. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Mit dem Auftritt Midlife Crisis erläuterten Guido Elbers und Pitje Pins, wie das Leben denn nun als 50 Jähriger Mann sei. Fazit: Es gibt nicht nur diese Krise, sondern auch weitere wie Ehekrise und eine weltpolitische Krise. Für Lacher sorgten zudem Eddie Allmacher mit „Der Erlkönig“und Gerald Joswowitz mit ,,Doof Nuss“ und Markus Elbers mit ,,Einkaufen in Emmerich“. Die Nachahmung der Fernsehsendung ,,Bares für Rares“ wurde genial nachgestellt.

Skelett in Neumarkt-Grube gefunden

Es ging um den Verkauf eines Schädels, der in der Grube des Emmericher Neumarkts gefunden wurde. ,,Höchstgebot: 550 Euro, denn die Mutti hat auch immer so einen Hunger“, hieß es. Neben Sketchen wurde mit Tanzeinlagen für Stimmung gesorgt. So tanzte die Tanzgarde Grün Weiß zu 90er Jahre-Lieder und die BV Elements sowohl zu Karnevalsliedern als auch passend zum Thema in mexikanischen Kleidern zu feurigen Rhythmen.

BV Elements tritt sogar unter der Leitung von Katja Nikkelen am Dienstag vor dem Düsseldorfer Landtag auf. Gesanglich und musikalisch heizten der Swinging BV mit dem Song ,,Alle Gläser hoch“ ordentlich ein. Höhepunkt des Abends war dir Prinzengarde in ihren blau-weißen Kostümen. Prinz Melanie I. Und Prinz Gregor I. tanzten mit ihrer 30-köpfigen Garde zum Gardelied ,,Wir halten die Welt an“. Gregor I. meinte: „Wir vergessen heute Abend mal all Kummer und Sorgen und halten mal die Welt an.“

Das Finale wurde von den Tröters in leuchtender Kleidung musikalisch unterstützt, ehe die After-Show-Party begann und weiter in geselliger Runde gefeiert wurde.