In dieser Kaffeedose fanden die Bundespolizei und die königliche Marechaussee 140 Gramm Kokain in Emmerich.

Emmerich. Bundespolizei und Marechaussee entdeckten bei einer Kontrolle 140 Gramm Kokain. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von 10.000 Euro.

Emmerich: Bundespolizei entdeckt 140 Gramm Kokain an der A3

140 Gramm Kokain stellten bereits am 20. Januar die Bundespolizei und die niederländische königliche Marechaussee in einer gemeinsamen Kontrolle in Emmerich sicher.

Das grenzüberschreitende Einsatzteam überprüfte um 21.30 Uhr am Rastplatz Knauheide in Emmerich zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren. Sie waren in einem in Österreich zugelassenem 3er BMW unterwegs, heißt es in der Pressemitteilung. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten hinter der Seitenablage im Kofferraum einen Glasbehälter gefüllt mit Kaffee.

Kokain zwischen dem Kaffeepulver entdeckt

Bei genauerer Inaugenscheinnahme und Öffnung konnten zwei Folientüten mit insgesamt 140 Gramm Kokain zwischen dem Kaffeepulver aufgefunden und durch die Einsatzkräfte sichergestellt werden.

Die Männer wurden daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zoll zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel beträgt 10.000 Euro.