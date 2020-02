Emmerich: CDU-Hüthum entschied über ihre Kandidaten

Alle warteten gespannt auf den Vortrag des Gastredners, des Fraktionsvorsitzenden der CDU Ratsfraktion und Bürgermeisterkandidaten der CDU Emmerich, Dr. Matthias Reintjes.

Und das Warten hat sich für die 35 Zuhörer am Sonntagmorgen im Landgasthof „Borghees“ gelohnt. Matthias Reintjes bestach durch einen ruhigen, sehr informativen Vortrag, in dem Sachpolitik und keine Polemik im Vordergrund stand.

Gelungener Mix aus Alt und Jung

Doch zunächst galt es, die aufgestellten Kandidaten für die Kommunalwahl im September 2020 durch die CDU-Mitglieder Hüthum, Borghees und Klein-Netterden bestätigen zu lassen. Nach Begrüßung durch den Ortsvorsitzenden Erik Arntzen und der Wahl Richard Willensens zum Versammlungsleiter stellten sich die Kandidaten kurz vor.

Mit Blick auf die Stimmzettel sprach Erik Arntzen von einem gelungenen Mix aus Alt und Jung. Alle Bewerber wurden mit gleich gutem Ergebnis (11 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung) bestätigt. Leichte Abweichungen gab es bei zwei Ersatzbewerbern. „Die Kommunalwahl 2020 ist richtungsweisend für die Stadt Emmerich“. Mit diesen Worten leitete Matthias Reintjes seinen Vortrag „Emmerich im Aufbruch“ ein.

Reintjes stellte seine Visionen vor

Und dann stellte er seine Visionen in fünf Punkten vor. Dabei spannte er einen weiten Bogen, ausgehend von der Wirtschaftskraft Emmerichs, über Digitalisierung, eine bürgernahe Verwaltung bis hin zur Lebensqualität und Familienpolitik. Emmerich, so seine Worte, ist eine reiche Kommune, steht gut da mit einem stabilen Mittelstand und den hohen Einnahmen aus Gewerbesteuern. Aber das muss man auch pflegen. Doch das ist nicht immer so, würden Unternehmer über Ärger mit der Verwaltung und zu viel Bürokratie klagen.

Als Beispiele nannte der Redner den Leerstand im ehemaligen „Empanades“ und endlose Diskussionen um Bestuhlung an der Rheinpromenade. „Muss das sein?“, so seine Frage. „Hier hätte ich mir einen Bürgermeister gewünscht, der sich früher eingeschaltet und sensibler vorgegangen wäre.“

Lob für das Emmericher Bürgerbüro

Und weiter: „Wussten sie, liebe Zuhörer, dass junge Menschen und junge Familien nur dort hinziehen, wo es ein sicheres Internet gibt“? Bis 2025 wolle man überall Glasfaser haben, von Klein-Netterden bis in die Hetter und auf jedem Bauernhof. Redner und Zuhörer waren sich einig, die Verwaltung in Emmerich leistet gute Arbeit, aber es hapere mitunter in der Hierarchie.

Natürlich müsse Brandschutz sein, Lärmschutz ebenso. Natürlich brauche ein großer Umzug ein Sicherheitskonzept, aber man könne vieles vereinfachen, den langen Weg durch die Behörde verkürzen, in dem man einen Ansprechpartner im Rathaus benenne, ohne dass man den lange suchen müsse, hieß es. Das Bürgerbüro wurde einstimmig gelobt. Bemängelt wurden jedoch zu wenige Sitzgelegenheiten bei Stoßzeiten und das ungewollte „Mithören“.

Lange Diskussion

Wie gut der Vortrag von den Zuhörern angenommen wurde, zeigte die anschließende, sehr lange Diskussion. Bei Schnittchen und Kaffee ging es um Schlaglöcher und mangende Beleuchtung an neuralgischen Punkten bis zur Dachrinnenreinigung und Apotheken-Einbrüchen.

Dr. Matthias Reintjes und Erik Arntzen zeigten sich in allen Fragen sehr kompetent und detailsicher. Mit den Worten „Es gibt noch viel zu tun, packen wir es an“ endete ein informativer Vormittag.

>> Das sind die Kandidaten

Im Wahlbezirk 40 bei der Kommunalwahl kandidieren wird Erik Arntzen für die CDU. Als Ersatzbewerber ist Gregor Reintjes gelistet. Im Wahlbezirk 50 antreten wird Sigmar Peters. Ersatzbewerber in diesem Wahlbezirk wird Karin Heering sein.

In den Wahlbezirken 61, 62 und 63 wird Herbert Ulrich für die CDU bei der Kommunalwahl ins Rennen geschickt. Ersatzbewerber ist hier Till Nieke.