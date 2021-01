Emmerich: Debatte um Kiesabbau und Trinkwasser geht weiter

Der Kiesabbau führt immer wieder zu Diskussionen, auch in Emmerich. Aktueller Auslöser ist die Änderung des Landeswasserschutzgesetzes.

Emmerich Die Änderung des Landeswasserschutzgesetzes beschäftigt die Emmericher Politik. Nun meldet sich eine Initiative von Kiesunternehmen.

Bei den Themen Kiesabbau und Trinkwasser kochen oft die Emotionen hoch. So haben sich erst jüngst wieder in Emmerich die Grünen und FDP öffentlich zur Änderung des Landeswasserschutzgesetz geäußert, die der NRW-Landtag derzeit berät. Die Grünen kritisieren, dass "das bestehende Wasserschutzgesetz bezüglich seiner Schutzfunktion für das Trinkwasser deutlich verschlechtert" werde. Die FDP dagegen bezeichnet die Sorgen als unbegründet, denn aus ihrer Sicht werde "das Landeswassergesetz weiterentwickelt und es wird künftig einen Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung geben".

Sascha Kruchen ist Pressesprecher von Zukunft Niederrhein, eine Initiative der Sand- und Kiesunternehmen, und meldet sich nun ebenfalls zu Wort. Denn, das betont er: "Es geht darum, Emotionen und Fakten miteinander zu versöhnen." Und die Fakten, da ist er sich sicher, gehen gerade bei den Themen Kiesabbau und Trinkwasser allzu oft unter.

Helenenbusch in Trinkwasserschutzzone IIIB

Durch die Änderung des Landwasserschutzgesetzes kann die Trinkwasserschutzzone IIIB, zu der in Emmerich das Wasserschutzgebiet Helenenbusch gehört, . So ist es zumindest immer wieder zu lesen. Eine Formulierung, die Kruchen ärgert. "Die Kiesunternehmen stehen nicht schon mit ihren Baggern parat", betont er.

Richtig ist, dass durch die Änderung des Gesetzes ein grundsätzliches Verbot von Kiesabgrabungen in der Trinkwasserschutzzone IIIB aufgehoben wird. Theoretisch könnten also eben jene Gebiete zur Auskiesungsfläche ausgeschrieben werden. Aber, das betont Kruchen auch: "Für den Trinkwasserschutz wird die Landesregierung eine landesweite Wasserschutzgebietsverordnung erlassen."

Fachbehörden prüfen Einzelfälle

Geplant ist die Verabschiedung der Wasserschutzgebietsverordnung für September 2021, erst danach soll das Bodenschatzgewinnungsverbot aufgehoben werden. Wird dann ein Antrag auf eine im Regionalplan ausgewiesene Auskiesungsfläche gestellt, müssen die Fachbehörden den jeweiligen Einzelfall auch hinsichtlich des Trinkwasser- und Grundwasserschutzes überprüfen. Es bleibe also nach Aussage des Landesumweltministerium bei einem "hohen Schutzniveau". Kruchen ergänzt: "So wird in nahezu allen anderen deutschen Bundesländern aktuell verfahren, auch im grün mitregierten Baden-Württemberg."

, "dass die Belange des Trinkwasserschutzes rechtlich wesentlich schwieriger durchzusetzen sein werden", widerspricht Kruchen daher vehement. "Es wird so getan, als ob es wegen des Kiesabbaus kein Trinkwasser mehr gibt." Aus seiner Sicht sei das ein "Angstmacherargument", das Fachleute nicht bestätigen können. In der Praxis sei kein Fall bekannt, in dem das Grundwasser durch den Abbau von Sand und Kies gefährdet worden wäre.

Kiesabbau ist hoch politisches Thema

Dass überhaupt eine Änderung des Landeswasserschutzgesetzes nötig ist, erklärt Kruchen mit weiteren Neuregelungen wie die der Gewässerrandstreifen. Außerdem solle durch die Änderung die Möglichkeit erleichtert werden, bereits bestehende Abbaugebiete gegebenenfalls auch in Richtung einer Trinkwasserschutzzone IIIB zu erweitern statt neue zu eröffnen. "Das macht mehr Sinn", so Kruchen.

Doch ob überhaupt nach der Änderung des Landeswasserschutzgesetzes neue Auskiesungsflächen in der Trinkwasserschutzzone IIIB beantragt werden, bleibt fraglich. Immerhin kann Kies auch nur da abgebaut werden, wo Kies vorhanden ist. "Wir reden hier von ungelegten Eiern", sagt Kruchen auch mit Blick auf Emmerich. Aber, das weiß er auch: "Bei dem Thema wird immer wieder Politik betrieben."