Emmerich: Der Firmenlauf könnte in 2021 zurück kommen

In 2020 wird’s mit dem Firmenlauf in Emmerich nichts mehr werden. Aber für 2021 dürfen die Lauf-Fans wieder Hoffnung haben. Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss am Dienstagabend einstimmig, dass die Verwaltung für 2021 ein Konzept für die Organisation inklusive der Kosten aufstellt. Die CDU hatte dies ursprünglich für 2020 beantragt, in der Sitzung dann aber die Erklärungen des Bürgermeisters nachvollziehen können und beantragt das Konzept für 2021 zu erstellen.

Sponsoren haben ihr Budget schon verplant in 2020

„Wir haben Gespräche mit Privatleuten geführt“, erklärte Bürgermeister Peter Hinze. Doch diese zogen ihr Interesse zurück, nachdem sie feststellten, dass die örtlichen Sponsoren schlichtweg ihr Budget für 2020 schon verplant hatten. Mit 35.000 Euro, so gab der bisherige Veranstalter Gebege bekannt, sei zu rechnen. Da so ein Lauf auch mit dem Leichtathletikverband abgestimmt werden sollte, um einen Terminschutz im Umkreis von 50 Kilometern zu bekommen, habe sich nur noch ein Termin angeboten: der 26. Juni. Das wäre zu kurzfristig geworden auch mit Blick auf Anmeldefristen.

Sabine Siebers, Grünen-Fraktionschefin, regte an, auch den Stadtsportbund Emmerich mit seinen angeschlossenen Vereinen einzubinden: „Ich weiß nicht, warum das über die Wirtschaftsförderung laufen sollte.“ Manfred Mölder (SPD) äußerte den Wunsch, das Durchführung ab 2021 nicht „unter städtischer Führung“ in der Beschlussfassung vorzusehen. Schlussendlich folgte der Ausschuss dem geänderten CDU-Antrag samt der Anregung von Mölder.