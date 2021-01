Emmerich: Die Feuerwehr flutete einen Altkleidercontainer

Am Hekerenfelderweg in Emmerich löschte die Feuerwehr einen Brand im Altkleidercontainer, indem sie diesen flutete.

Emmerich Am Hekerenfelderweg in Emmerich brannte am Dienstagabend ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr löschte auf schonende Weise.

Der Löschzug Stadt der Feuerwehr Emmerich rückte am Dienstagabend um 20.58 Uhr zu einem gemeldeten Mülltonnenbrand am Hekerenfelderweg in Emmerich aus. Auf der Anfahrt meldete die Kreisleitstelle Kleve, dass es sich um einen brennenden Altkleidercontainer handelte.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte in besagtem Altkleidercontainer eine Rauchentwicklung feststellen. Um den Container nicht zu zerstören entschied man sich dazu, diesen mit Wasser zu fluten. Im Anschluss wurde der Container durch einen Spalt mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde dann der Kreispolizei Kleve übergeben.

