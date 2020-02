Emmerich: Dorfentwicklungskonzepte müssen individuell sein

Die BGE hat sich bei der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung aus allen Punkten zum Haushalt in der Beratung heraus gehalten. Elf (!) Tagesordnungspunkte. Die BGE und der Haushalt haben seit eh und je ein angespanntes Verhältnis. Denn die BGE stimmt traditionell gegen den Haushalt. Jetzt aber auch an der Beratung nicht teilzunehmen, das verzerrt schon die Entscheidungsfindung. Einige Punkte wurden nämlich denkbar knapp entschieden. Liebe BGE, Ihre Haltung wäre gefragt gewesen.

Für Praest ist es der richtige Zeitpunkt

Die Politik hat ein Dorfentwicklungskonzept für Praest auf den Weg gebracht. Die SPD hätte lieber gleich Konzepte für alle Ortsteile und Stadtviertel beschlossen – ein „ganzheitlicher Ansatz“, so Ludger Gerritschen. Macht das Sinn? Sind Dorfkonzepte nicht viel mehr total individuell? Sollten sie jedenfalls sein. Was den Zeitplan angeht: Es wird nichts verpasst, wenn man ein Entwicklungskonzept dann beschließt, wenn der Bedarf entsteht. In Praest war es jetzt definitiv an der Zeit: Hier wird in Sachen Betuwe als erstes gebaut. Und die Umgestaltung des Ortskerns rund um die Kirche wird konkret.

Dr.-Robbers-Park darf nicht die nächste ewige Geschichte werden

Die Frage der Dorfentwicklungskonzepte wirkt sich unmittelbar auf das nächste Thema aus: Die SPD möchte den Umbau des Dr.-Robbers-Parks erstmal auf Eis legen und erst ein Dorfentwicklungskonzept für Elten voranbringen. 1. Muss der Umbau des Parks jetzt endlich voran kommen. Das läuft doch schon ewig. Muss alles in Emmerich Jahre dauern? 2. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein Dorfentwicklungskonzept in Niederelten. Der Ausgang des Betuwe-Konfliktes am Bergfuß und dessen Auswirkungen sind unklar. Der Verkehrsfluss wirkt sich unmittelbar auf den Ortskern aus.