Emmerich: Einbruch in Sportgeschäft auf der Kaßstarße

Emmerich Bei einem Einbruch in ein Sportgeschäft in Emmerich löst die Alarmanlage aus. Polizei hofft, dass sich Zeugen der Tat melden werden.

Das neue Jahr war erst einige wenige Stunden alt, da schlugen Einbrecher in der Emmericher Innenstadt zu. Am 1. Januar in der Zeit von 6 bis 8 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Sportgeschäft an der Kaßstraße ein.

Glastür zum Neumarkt eingeschlagen

Zugang verschafften sie sich durch das Einschlagen einer zum Neumarkt gelegenen Glastür. Im Ladenlokal nahmen sie das Wechselgeld aus der Kasse an sich. Ob auch Bekleidungsgegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden.

Durch das Einschlagen der Scheibe wurde eine Alarmanlage ausgelöst. Zeugen werden daher gebeten sich an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822/7830 zu wenden.