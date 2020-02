Emmerich: Eine Doppelspitze führt den SPD-Ortsverein

Geldern hat sie, Kleve seit Kurzem – und im Bund ist ein Duo angesagt. Nun hat der Emmericher SPD-Ortsverein auch eine Doppelspitze. Meike Schnake-Rupp und Manfred Hieret verstehen sich als Teamplayer. Aus persönlichen Gründen hatte der Vorsitzende Michael Verweyen, so Schnake-Rupp, den Posten Ende 2019 niedergelegt. „Wir werden eine wesentlich offenere Vorstandsarbeit machen“, versprechen die beiden.

SPD-Urgestein Alfred Tenhaef machte ihnen bei der Mitgliederversammlung in der AWO-Begegnungsstätte Mut: „Wir müssen wieder kämpfen lernen. Da sind zwei gute Leute wichtig.“ Auch wenn sie für den Stadtrat nicht mehr kandidiert, „so möchte ich mich weiter hier engagieren“, erklärte Andrea Schaffeld und wurde von den 17 von insgesamt 62 anwesenden Mitgliedern zur Vize-Chefin gewählt. Geschäftsführer bleibt Dieter Baars, Beisitzer ist Manfred Mölder und Kassenprüfer sind Baki Atas und Harald Bruins.

Vortrag von Wirtschaftsförderin Sara Kreipe

Voller Spannung waren die Anwesenden, was denn Sara Kreipe zu berichten hatte. Seit acht Monaten ist sie Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft. Schnell wurde klar, „ihre“ Gesellschaft ist im Umbruch. Kreipe setzt bei der Wirtschaftsförderung auf Bestandspflege und versteht sich mit ihrem Team als Vermittler zwischen Verwaltung und Firmen.

Nicht nur das sie mit einer Fachkräftekampagne (NRZ berichtete) durchstarten möchte. Rückkehrern, etwa nach dem Studium, will sie eine Perspektive bieten. Dazu soll auch eine neue Internetpräsenz Stellenangebote bündeln.

Streetfood-Festival demnächst womöglich nur mit lokalen Anbietern

Wenn’s ums Stadtmarketing geht, so soll das Stadtfest unter dem Motto „Von Emmerichern für Emmericher“ laufen. Eine Idee: „Das Streetfood-Festival möchten wir gerne mit lokalen Anbietern durchführen.“ Bei Emmerich im Lichtglanz stünde man für die Planung in 2021 erst am Anfang. Beer, Food and Friends auf der Stadtplatte findet nun Freitag und Samstag statt. Und noch eines ließ aufhorchen: „Die Unternehmerschaft möchte den Firmenlauf. Ich bin guter Dinge, dass jemand das in 2021 wieder organisiert.“

Bei Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung spiele der Tourismus, der vor Ort gut aufgestellt sei, eine besondere Rolle. Hier gelte es die Qualität zu halten. Einziger Wermutstropfen derzeit: Die Touristikinfo auf dem Eltenberg kann erst im Mai öffnen. All das, was sich Sara Kreipe und ihr Team auf die Fahne geschrieben haben, ist ohne einen finanziellen Kraftakt nicht zu leisten. „Die Mittel sind zurückgegangen“, wusste sie. Dabei war am Rande zu hören, dass Kreipe einen großen Sponsor aus alten Zeiten wieder mit ins Boot holen konnte.