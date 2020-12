Emmerich: Entscheidung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Emmerich Martin und Ariane haben bei der TV-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" geheiratet. Jetzt geht es darum, ob sie nach Emmerich ziehen.

Martin und Ariane haben sich getraut und Ja gesagt bei der . In der finalen Folge am Mittwochabend geht es nun darum, ob sie sich auch eine gemeinsame Zukunft vorstellen können. Und falls ja, wo sie die verbringen werden.

Die Vorschau verrät bereits, wo ein Teil der Folge gedreht wurde. Die beiden spazieren auf der Emmericher Rheinpromenade, im Hintergrund ist die Rheinbrücke zu sehen. Denn Martin kommt aus Emmerich, hat hier sogar Eigentum. Dass Ariane aber zu ihm ziehen wird, scheint eher unrealistisch.

Emmerich ist für Ariane zu klein

"Was ich bis jetzt gesehen haben, hat mir schon gefallen", erklärt die 30-Jährige. "Aber es ist halt einfach ein Dorf." Martin versteht das, ist bereit auch Kompromisse einzugehen. Ihm sei am wichtigsten, "dass wir zusammen einen Ort finden, an dem wir glücklich sein können." Wie die beiden sich am Ende entscheiden, ist am Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen.