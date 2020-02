Emmerich: Erstes Resümee zum Jüdischen Kulturraum im PAN

Es war eine „gemütliche Runde“, so Irene Möllenbeck, die sich am Mittwochabend im PAN zur Jahreshauptversammlung der Bürgeraktion Pro Kultur traf. Eine kleine Runde, die im Laufe der letzten zwei Jahre viel bewegt hat.

Denn „unser Hauptaugenmerk lag auf den Jüdischen Kulturraum“, erklärte die Vorsitzende Möllenbeck – und ergänzte voller Stolz: „Die Besucherzahlen sind gut.“ Die Anfragen für Führungen ebenfalls. Die Rückmeldungen aus anderen Städten könnten sich sehen lassen. „Wir haben damit ein Alleinstellungsmerkmal.“

Es gibt noch kleine Baustellen zu meistern

Aber es gäbe noch kleine Baustellen, die der nunmehr 36 Mitglieder zählende Verein zu bewältigen habe. An erster Stelle nannte sie die Programmierung im Medientower. Zudem die Erarbeitung des pädagogischen Materials und nicht zuletzt die ständige Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen. „Ich wundere mich, dass wir das alles mit einer kleinen Mannschaft auf die Beine stellen.“

Dafür zollte auch Udo Tepass Respekt. Und übergab dem Verein einen Scheck von 550 Euro. Spenden, die im Rahmen seines 75. Geburtstag zusammenkamen. Dass der Bekanntheitsgrad auch über die Grenzen Emmerichs hinaus zunimmt, beweisen nicht zuletzt Anfragen aus Aachen, London oder Amsterdam.

Blick auf Brunnen und Skulpturen in der Stadt

Man habe diesen Menschen weiterhelfen können, freute sich Irene Möllenbeck. Freuen wird sich sicherlich auch Herbert Schüürman, der zu Lebzeiten stets an das Nichtvergessen der Holocaust-Zeit erinnerte. Ein wichtiges Thema – gerade heute, das mit dem umfänglichen Schüürman-Archiv rund um die Geschichte der Juden in Emmerich weiterlebt. Die Sammlung sei zum Teil gut archiviert. „Aber es ist auch noch viel Material in Umschlägen“, so Beisitzer Wolfgang Urbach. Auch das müsse weiter inventarisiert werden.

Doch bei allen lobenden Worten in Richtung Stadt und deren Unterstützung kam erneut die Entwicklung der Brunnen und Skulpturen in der Innenstadt zur Sprache. Unzufriedenheit herrscht beim Verein und auch bei Künstler Dieter von Levetzow über die Versetzung des Fährmanns vom Alten Markt zum Stromland an der Martini-Kirche oder der Skulptur Hans im Glück in der Sparkasse.

Einstimmig wurden die Vorstandsmitglieder wiedergewählt

Einstimmigkeit herrschte bei den Wahlen. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Zumal Bestandteile der Skulpturen fehlen. Man werde erneut einen Anlauf starten mit der Stadtverwaltung darüber zu sprechen. Und der stellvertretende Vorsitzende Walter Schieck merkte an: „Es ist zu prüfen, ob der Künstler einen Anspruch darauf hat.“ Bestandteile der Kunstwerke einfach weglassen, das ginge nicht, war die einhellige Meinung. Einstimmig wurden zum Schluss auch die Vorstandsmitglieder wiedergewählt.

Vorsitzende bleibt Irene Möllenbeck, Stellvertreter Walter Schieck. Schatzmeister, der zuvor auf eine gesunde Kassenlage zurückblickte, ist weiterhin Siegfried Assmann. Beisitzer sind: Martina Tammen, Silke Eicher, Michael Rozendaal, Wolfgang Urbach und Matthias Vogel. Die wiedergewählten Kassenprüfer heißen Leni Wochnik und Hans-Jürgen Gorgs.

Diskussionsabend am 23. März in Emmerich

Ein Lob gab’s von Gerd Gertsen. Beim schon traditionellen Stolpenstein-Leuchten und der Holocaust-Gedenkveranstaltung seien viele junge Leute dabei gewesen. „Das ist heute enorm wichtig.“

Beim Ausblick hob Irene Möllenbeck eine Veranstaltung in Emmerich besonders hervor: Einen spannenden Diskussionsabend zum Thema „75 Jahre Friede und Freiheit“, moderiert von NRZ-Redaktionsleiter Andreas Gebbink, wird es am Montag, 23. März, 19 Uhr, im PAN kunstforum geben.