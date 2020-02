Emmerich: Für die Kommunalwahl gilt es Fristen zu beachten

Mit dem positiven Votum des Wahlausschusses der Stadt Emmerich in Bezug auf die neue Einteilung der Wahlbezirke gehen nun weitere Schritte einher. So muss die neue Einteilung bis zum 29. Februar veröffentlicht werden.

„Wir werden die Einteilung aber schon voraussichtlich Anfang der kommenden Woche zur Einsicht veröffentlichen“, erklärt Tim Terhorst, Pressesprecher der Stadt Emmerich.

Parteien stellen jetzt ihre Kandidaten auf

Veröffentlicht wird das Ganze im Amtsblatt. Dies ist auch für die Parteien von Interesse. Denn entsprechend den Wahlkreisen können sie nun ihre Kandidaten aufstellen. Einige Ortsvereine der Parteien haben dies bereits getan. Etwa die CDU in Hüthum/Borghees/Klein-Netterden oder auch die Christdemokraten in Praest.

In Bezug auf die Kommunalwahl 2020 gibt es aber noch andere Fristen einzuhalten. So müssen die bei der Kommunalwahl antretenden Parteien ihre Kandidatenlisten bei der Stadt einreichen. Und zwar müssen diese bis 59 Tage vor der Wahl, so Terhorst, vorliegen. „Heißt der Stichtag hierfür ist der 16. Juli um 18 Uhr“.

Termin für eine mögliche Stichwahl steht

Ebenfalls bis zu diesem Stichtag können sich die Bürgermeisterkandidaten melden. Bereits ihren Hut in den Ring geworfen um das Amt haben in Emmerich für die SPD der derzeit amtierende Bürgermeister, Peter Hinze, als auch für die CDU Dr. Matthias Reintjes.

Bis zum 28. Juli wird dann die Vorschlagsliste für die Kommunalwahl geprüft und dann eben auch gegebenenfalls zugelassen. „Und dann eben letztlich so auch wieder bekannt gemacht“, sagt Terhorst.

Auch wenn natürlich alle auf einen klaren Ausgang aller Wahlen am 13. September hoffen, so steht auch in Emmerich schon der Tag für eine eventuelle Stichwahl. Diese würde gegebenenfalls am 27. September stattfinden.