Emmerich: Grüne kritisieren FDP-Aussage zum Wasserschutz

Emmerich Die FDP Emmerich bezeichnet die Änderung des Landeswasserschutzgesetzes als sinnvoll. Dafür erntet sie deutliche Kritik von den Grünen.

"Sturm im Wasserglas eines Unwissenden", so kommentieren die Grünen die Aussage vom FDP-Vorsitzenden Lucas Kersjes. Dieser hatte zuvor erklärt, dass Kritik an der Änderung des Landeswasserschutzgesetzes unbegründet sei. Die Grünen antworten nun in einer öffentlichen Stellungnahme darauf und stellen klar, weshalb ihre Sorgen "sehr begründet und ernst zu nehmen" seien.

"Mit dem Landeswasserschutzgesetz, welches 2016 unter rot-grüner Regierung erlassen worden ist, wurde unter anderem die Kiesabgrabung in Trinkwasserschutzzonen verboten", erklären die Grünen. Genau dieses Verbot, wie auch andere Schutzvorschriften wurden von der gelb-schwarzen Landesregierung gestrichen.

Kein neues Landeswasserschutzgesetz

Zu Kersjes Behauptung, es gäbe ein neues Landeswassergesetz, sagen die Grünen: "Diese ist schlicht weg falsch." Es werde kein neues Landeswasserschutzgesetz geben, tatsächlich werde das bestehende Wasserschutzgesetz bezüglich seiner Schutzfunktion für das Trinkwasser deutlich verschlechtert. So fordere auch die Arbeitsgemeinschaft für Wasserschutzverbände in NRW, dass das Bodenschatzgewinnungsverbot in Wasserschutzgebieten beizubehalten ist, weil der präventive Schutz der Rohwasserressourcen für die Versorgung der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung ist.

Auch der von Kersjes bejubelte "Vorrang für die Trinkwasserversorgung" betreffe aus Sicht der Grünen lediglich die Rangverhältnisse zwischen den Wasserentnahmearten zugunsten der öffentlichen Trinkwasserversorgung. "Mit Trinkwasserschutz hat dies nichts zu tun", erklären sie. "Im Gegenteil, die Kiesindustrie darf zukünftig Anträge für den Kiesabbau in der Trinkwasserzone stellen." Die Gutachten bezahle die Kiesindustrie und die Städte müssen die hochkomplexen Gutachten prüfen.

Tausende Hektar für die Kiesindustrie

Die Konsequenz dieser fehlenden Gesetzeslage ist für die Grünen eindeutig - "dass die Belange des Trinkwasserschutzes rechtlich wesentlich schwieriger durchzusetzen sein werden." Sie vermuten, dass das auch so beabsichtigt sei, "weil die FDP der Kiesindustrie tausende Hektar neue Suchräume eröffnen möchte."

Auch bezüglich seiner Aussage zu Emmerich-Elten, bringe Luca Kersjes einiges durcheinander, so die Grünen. Die Interessengebiete der Kiesindustrie in Elten und Wasserschutzgebiete seien dagegen zwei unterschiedliche Aspekte. In Elten wurde das Wasserschutzgebiet im neuen Regionalplan gegen den Willen der Grünen gestrichen, in erster Linie wegen Nitrat und hoher Unterhaltungskosten der Leitung.

Deutliche Kritik an FDP

Zusammenfassend halten die Grünen fest, "dass die Behauptungen des Herrn Kersjes schlichtweg eine Irreführung der Öffentlichkeit darstellen und anscheinend lediglich das Ziel hatten, mal wieder von sich hören zu lassen." Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bleibe dabei, dass der Gesetzentwurf ein große Gefährdung für die Qualität unseres Trinkwassers darstellt.