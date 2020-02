Emmerich: Hüthumer Piraten boten 600 Narren viel Spaß

Schiffsglocken-Geläut, Kanonendonner und ab ging’s am Samstag in die Welt der HNG-Piraten. Diesmal enterte die Hüthumer Narrengemeinschaft den Bölt. Mehr als 211 jecke Minuten hatten die 600 Narren Spaß und ließen es sich an Bord des Kapitäns ChriSan (Christian Sanders) mit buntem Plapper-Papagei und des ersten Offiziers René Ricken gut gehen. Pantomimisch (mit Thomas Kern hinter der weißen Wand) ließ Präsident Peter van Marwyk die zig Vereine und Ehrengäste hochleben.

Apropos Vereine: Da zeigt sich, „wie man sich unter Vereinen hilft“, lobte ChriSan. Denn für den erkrankten Dummschwätzer (Christoph Heiting – Gesellenfunker) war kurzerhand nach einem Telefonat mit René Ricken am Samstagmorgen VCK-Lehrer Torben Böcker eingesprungen. Der verwöhnte das Publikum in Emmerich mit seinen Storys aus dem Schulalltag. Nachdem es im Saal zunächst zunächst ruhig war, wurde es lauter.

Eine herrlich und eine schöne Mitmachaktion

Respekt geht auch hier anders! Wie passend, dass EKV-Mann Robin Kodera etwas überspitzt sang „Wir wollen keine Party“ – und mit der klaren Ansage aufforderte, bei Büttenvorträgen ruhig zu sein. Ein immer wieder auftretender Zwiespalt im Sitzungskarneval. Das es auch anders geht und Ruhe einkehrte, war beim Kölsch-Crashkurs für Touris mit Dozent Roman ter Horst und jede Menge Wortsilben von Komitée-Mitgliedern angesagt. Einfach herrlich, und eine schöne Mitmachaktion.

Die Narren hatten einfach Spaß an der Freud auf der Kostümsitzung der Hüthumer Narrengemeinschaft auf dem Kapauenberg. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Erinnerungen an den im letzten Jahr verstorbenen Michael Geerlings wurden in J.R.‘s Inn-Kneipe wach (mit dabei die legendäre ‚Trumm‘ aus der Session 2016/2017 mit Sandra und Simon Terhorst). Ohne Worte hatten es die HNG-Trunkenbolde echt drauf. Allen voran Christoph Scheers (als Niederländer mit jede Menge Bier und Chips) und dem vorm TV bei spannenden Sportarten stets schlafendem Ille (Jörg Illbruck).

Lachmuskeln wurden arg strapaziert

Da wurden die Lachmuskeln strapaziert! Was wäre so ein „geenterter“ Kahn ohne Tanz: Die HNG-Nachwuchsgruppe Next Level mit Julia Dertwinkel, Anna Müller, Madita Hemke, Olivia Loi, Emilia Goersch, Milena Wissink, Emily von Ewald, Louise und Sophie Becker feierte Premiere. Die Funken überzeugten mit ihrem Marsch- und Piraten-Showtanz, die EKV-Diamonds ließen Zirkusluft schnuppern und die HFK-Seventeens verschlug‘s in die Schlagerwelt.

Tanzbären im Seeräuber-Fieber

Last but not least waren die HNG-Tanzbären im Seeräuber-Fieber. Einsame Spitze: HNG-Mann und Ex-Prinz Peter Berndsen präsentierten live ein Karnevalsmedley. Natürlich mit Kasallas „Piraten sind frei“, Querbeat mit der bunten HNG-Familie und nicht zuletzt mit Klüngelköpp. Eine kurze Stippvisite an Bord gab’s auch vom Prinzenpaar Gregor (wieder gesund) und Melanie nebst Garde und Geck. Da tanzte so manch ein Piratenhut auf dem Kopf der Narren beim Gardelied „Heut‘ steht die Welt still“ und deren Tanz.

Zum Abschluss des gelungenen Piratenabends sorgten bis in den Morgen die DJs von Ohreo (Max van Marwyk und Steffen Elsenbusch) für Stimmung bei der After-Show-Party.

>>Abschied und eine neue Tanzgruppe

Tränen kullerten, als sich Leonie Miß von den HNG-Funken verabschiedete. Ihre Moderationsqualitäten stellte unter Beweis, als ChriSan und René Ricken im Tanzbären-Einsatz waren. Da strahlte Anna Müller von der Formation Next Level, weil sie doch beim Premierentanz mit dabei war. Denn ein Infekt hatte sie buchstäblich kurz zuvor auf der Ski-Klassenfahrt wie viele andere Mitschüler umgehauen.