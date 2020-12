Emmerich: Infizierte Bewohnerin im Martinus-Stift gestorben

Eine hochbetagte und positiv auf COVID-19 getestete Bewohnerin ist in der Nacht zu Dienstag im St.-Martinus-Stift in Elten verstorben.

Emmerich - Elten Eine hochbetagte und positiv auf Covid-19 getestete Bewohnerin ist in der Nacht zu Dienstag im St.-Martinus-Stift in Elten verstorben.

Eine hochbetagte und positiv auf COVID-19 getestete Bewohnerin ist in der Nacht zu Dienstag im St.-Martinus-Stift in Elten verstorben. Das teilt Geschäftsführer Hans-Wilhelm Paeßens mit. Sein Mitgefühl gilt den Angehörigen. Die Frau war 97 Jahre alt und litt an Vorerkrankungen.

„Wir sind traurig“, sagt Paeßens. Für ihn, aber auch für seine 70 Mitarbeitenden und 82 Bewohner waren die vergangenen Stunden und Tage ungewohnt. „Jeder geht anders mit der Situation um. Der eine stürzt sich in die Arbeit, der andere ist betroffen und weint“, so beschreibt Paeßens die Gefühlslage im St.-Martinus-Stift.

Alle vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt

Seit Mitte März hat das Caritas-Altenheim in Elten alle vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt. „Wir handeln nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. Erst gestern hat das Kreisgesundheitsamt unser Hygienekonzept noch einmal überprüft. Es gab keine Beanstandungen“, sagt Paeßens. Und doch hat das Virus vor zwei Wochen den Weg ins Haus gefunden. Der Geschäftsführer vermutet, dass Corona durch einen Kurzzeitpflege-Gast ins St.-Martinus-Stift kam. Die Nachverfolgung liegt jetzt in Händen des Kreisgesundheitsamtes.

Aktuell sind sieben Bewohner und sieben Mitarbeitende infiziert. Die Betroffenen sind auf ihren Zimmern isoliert beziehungsweise befinden sich in häuslicher Quarantäne. Am Mittwoch hat sich das Gesundheitsamt des Kreises Kleve angekündigt. Zwei Teams werden die komplette Einrichtung noch einmal durchtesten. Paeßens hofft, dass er am ersten Weihnachtstag positive Nachrichten verkünden kann. Bei den Schnelltests – einmal in der Woche werden die Bewohner getestet und zweimal in der Woche die Mitarbeitenden – gab es bislang keine weiteren Verdachtsfälle.

St.-Martinus-Stift für Besucher geschlossen

Vorerst bis zum 25. Dezember ist das St.-Martinus-Stift für Besucher geschlossen. Neuaufnahmen gibt es bis dato ebenfalls nicht. Versorgt und betreut werden die Bewohner von den Mitarbeitenden, die nicht positiv getestet wurden. Eine entsprechende Genehmigung des Kreisgesundheitsamtes liegt vor.

In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.