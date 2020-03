Emmerich: Jugendamt und Caritas unterstützen Eltern

Emmerich Die Maßnahmen wegen der Coronakrise können besonders bei Familien für Probleme sorgen. Das Jugendamt Emmerich und die Caritas bieten Hilfe an.

Die Corona-Pandemie stellt auch in Emmerich alle Menschen vor neue und ungewohnte Herausforderungen. Durch die aktuelle Situation sind insbesondere Familien mit Kindern betroffen.

Durch die notwendigen Schließungen von Kindertageseinrichtungen und Schulen entsteht ein deutlich höherer Betreuungsaufwand, der die Eltern in mehrfacher Hinsicht an eigene Grenzen führt. Teilweise können oder dürfen die Eltern gar nicht mehr arbeiten. Vielfach muss Homeoffice parallel zur Kinderbetreuung stattfinden.

Schwierige Situation für Familien

Diese für alle unbekannte Situation ist schwierig zu bewältigen. Jüngere Kinder spüren die allgemeine Anspannung und brauchen viel Sicherheit und Aufmerksamkeit, während viele Eltern vielleicht mit existenziellen oder gesundheitlichen Ängsten konfrontiert oder einfach nur gestresst sind. Jugendliche verstehen möglicherweise nicht, warum sie nicht nach draußen dürfen oder sich nicht mit ihren Freunden treffen sollen.

Familien verbringen im Vergleich zum normalen Alltag ungewöhnlich viel Zeit miteinander. Diese Zeit birgt neue Chancen und kann auch im Sinne des Zusammenhalts und der Entschleunigung sehr positiv genutzt werden. In vielen Familien wird es aber auch zu Konflikten führen, die durch weitere zu erwartende Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung in den nächsten Wochen eher noch verstärkt werden könnten.

Jugendamt und Caritas bieten Hilfe

Für diesbezügliche Fragen und Anregungen stehen das Jugendamt und die Beratungsstelle der Caritas in Emmerich weiterhin zur Verfügung. Die Beratungen erfolgen in der Hauptsache telefonisch und nur noch in dringenden Ausnahmefällen findet persönliche Beratung nach den empfohlenen Abstandsregeln statt.

Für alle Familien besteht mit Ihren Anliegen aber die Möglichkeit, eine ausführliche Telefonberatung in Anspruch zu nehmen. Die Beratungsstelle der Caritas ist unter der Telefonnummer 02821/7209300 erreichbar. Dort erfolgt kurzfristig eine Terminvergabe.

Onlineberatung und Kontakt zum Jugendamt

Darüber hinaus wird auch eine Onlineberatung über die Internetadresse https://beratung.caritas.de/ angeboten. Hier gibt es an Werktagen eine Antwort innerhalb der ersten 48 Stunden nach erfolgter Anfrage.

Das Jugendamt erreiche Interessierte zu folgenden Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, über die Info des Rathauses unter 02822/75 -0 oder direkt im Jugendamt unter 02822/75 1400. Dort stehen Mitarbeiter für die Fragen von Eltern bereit.