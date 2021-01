Emmerich: Jugendarbeit des THW liegt wegen Corona flach

Fahrzeuge und Geräte werden weiterhin in Stand gehalten, damit das THW in Emmerich einsatzbereit ist. Ansonsten fällt aber in Corona-Zeiten vieles flach.

Emmerich Das THW in Emmerich kann nur das Nötigste machen, um einsatzbereit zu bleiben. Bisher laufe es ohne Übungen noch "ohne Bauchschmerzen".

Auch beim Technischen Hilfswerk (THW) in Emmerich hinterlässt Corona einen faden Beigeschmack. "Wir machen seit dem zweiten Lockdown Anfang November nur das Nötigste, um einsatzbereit zu sein. Halten die Fahrzeuge und die Geräte im Stand", berichtet Zugführer Frank te Kempel. fallen die Übungen und Weiterbildungen flach.

Und wer nicht regelmäßig übt, dem geht die Routine verloren in den Abläufen. Allerdings fährt das THW längst nicht so viele Einsätze wie die Feuerwehr. Und längst nicht so viele kritische Einsätze, da es nicht täglich zu den Katastrophen kommt, bei der das THW gefragt ist: "Noch läuft alles ohne Bauchschmerzen", so te Kempel. Zuletzt wurde das THW hinzugezogen, um im Impfzentrum sowie beim AfD-Parteitag in Kalkar bei der Beleuchtung und der Stromversorgung zu helfen.

Schönes Paket zu Weihnachten

Traurig sieht's bei der THW-Jugend aus: "Seit Mitte 2020 findet da gar nichts mehr statt", sagt te Kempel. Man laufe Gefahr, einige der zuletzt 40 Nachwuchskräfte zu verlieren, "wenn die merken, es geht auch ohne THW". Um die Bedeutung zu unterstreichen: Von der aktiven THW-Mannschaft, die etwa 50 Köpfe zählt, seien 80 bis 90 Prozent über die Jugend zum THW gekommen. Entsprechend könnte das Brachliegen der Jugendarbeiten Spätfolgen haben.

Schwer wiege für viele THWler der Wegfall ihres Hobbys und die ausbleibende Gemeinschaft. Schön war es da, dass es von der THW-Leitstelle finanzielle Unterstützung gab, um vor Weihnachten für jedes aktive Mitglied ein Paket mit T-Shirt, Leckereien und Gutscheinen für Gastronomie oder Aktivitäten schnüren zu können, das jedem persönlich vorbei gebracht wurde. "Dafür haben wir eine sehr große Resonanz bekommen", freut sich te Kempel. Zugleich wurde damit die heimische Wirtschaft gefördert, wo das Geld investiert wurde.

