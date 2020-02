Emmerich: KAB überreicht Spende an das Kinderheim

Emmerich. Wie üblich spendete die KAB Teilbeträge der Tannenbaum-Abholaktion für soziale Zwecke. Auch jetzt wurde eine Emmericher Institution bedacht.

Im Rahmen der Generalversammlung der KAB „Nikolaus Groß“ Emmerich ist es üblich, Teilbeträge der Tannenbaum-Abholaktion für soziale Zwecke zu spenden. Ein Anteil wurde, wie alljährlich, dem KAB-Weltnotwerk zur Verfügung gestellt.

Ein weiterer Anteil verbleibt laut Vorstandsbeschluss vor Ort und kommt Kindern und Jugendlichen zu Gute. Auch in diesem Jahr hat sich die KAB eine entsprechende Institution in Emmerich ausgesucht. Der Anteil, in Höhe von 200 Euro, wurde nun seitens der KAB durch Johannes Looman und Thomas Steinvoort an Ulrike Schmithüsen vom St. Elisabeth Kinderheim in Emmerich übergeben.

Seit 1981 spendet die KAB in Emmerich

Somit wurde durch die KAB Heilig-Geist, in der Nachfolge KAB Nikolaus Groß, seit 1981 eine Summe von 12.585 Euro für das KAB-Weltnotwerk gespendet. Die Spenden, die vor Ort in Emmerich blieben, setzen sich wie folgt zusammen: Jugendarbeit in der Pfarrgemeinde St. Christophorus, Förderverein Leegmeer- Grundschule, Veni, Förderkreis Kriegskinder e.V., Kindergarten Polderbusch, Kindertagesstätte St. Aldegundis, Familienzentrum St. Antonius Vrasselt, Kindergarten Heilig-Geist und St. Elisabeth Kinderheim.

Der Erlös dieser Aktionen beträgt mittlerweile 2171 Euro.