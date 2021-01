Emmerich: Kiloweise Drogen über die Grenze gebracht

Am Landgericht in Kleve starten bald drei Gerichtsprozesse, in denen es um die Einfuhr von Drogen geht. In einem Fall um 56 Kilo Haschisch.

Emmerich Am Landgericht in Kleve starten drei Gerichtsprozesse, in denen es um die Einfuhr von Drogen geht. In einem Fall um 56 Kilo Haschisch.

Am Klever Landgericht stehen bald drei Prozesse an. Drei Verhandlungen, in denen es jedes Mal um die Einfuhr von Drogen geht. Und jedes Mal wurden die Täter am Grenzübergang in Emmerich-Elten erwischt. Am Donnerstag, 28. Januar, startet um 9 Uhr die Strafverhandlung gegen einen 66-jährigen Schweizer wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft schmuggelte der Angeklagte,

aus den Niederlanden kommend, am 17.Oktober mit einem von ihm geführten Pkw rund 56 Kilo Haschisch über den Grenzübergang Emmerich-Elten auf der A3 in die Bundesrepublik. Im Ablagefach der Mittelkonsole soll er ein Taschenmesser jederzeit griffbereit mit sich geführt haben.

Auch Cannabiskuchen im Gepäck gehabt

Am Montag, 1. Februar, ebenfalls ab 9 Uhr, startet die Strafverhandlung gegen einen 39-jährigen Türken aus Augsburg und eine 37-Jährige aus Ingolstadt wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft schmuggelten die Angeklagten, aus den Niederlanden kommend, am 14. August mit einem von der Angeklagten gesteuerten Pkw rund 1,6 Kilo Marihuana, acht Päckchen Cannabis-Kuchen, eine Dose Cannabis-Lutscher sowie zwei Fläschchen Cannabisöl über den Grenzübergang Emmerich-Elten. Zudem sollen sie, im Fahrzeug verteilt, insgesamt sieben. Cuttermesser mit sich geführt haben.

Zehn Kilogramm Amphetamin geschmuggelt

Am Mittwoch, 3. Februar, ab 9 Uhr, beginnt Strafverhandlung gegen zwei Niederländer (35 und 24 Jahre) wegen Einfuhr von und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft schmuggelten die Angeklagten, aus den Niederlanden kommend, am 15. September mit einem von dem 35-Jährigen gesteuerten Pkw rund zehn Kilogramm Amphetamin über den Grenzübergang Emmerich-Elten.

