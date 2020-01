Emmerich. Pro Kids startet einen neuen Elterntalk. Hier können Eltern sich in Erziehungsfragen austauschen. Denn sie sind mit ihren Sorgen nicht allein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmerich: Kinderfördernetzwerk Pro Kids startet Elterntalk

Ab welchem Alter darf mein Kind ein Smartphone nutzen? Und wie lange ist es sinnvoll? Worauf sollte man achten? Den meisten Eltern sind solche und ähnliche Fragen wohl bekannt. Erziehung ist hierbei nicht immer einfach, weshalb es sinnvoll und wichtig ist sich mit anderen Eltern auszutauschen. Diesen Ansatz greift ein neuer Elterntalk auf, den das Kinderfördernetzwerk Pro Kids initiiert. Auftakt ist am 11. Februar.

Der Elterntalk sieht dabei die Eltern als Experten für ihre Kinder an. Diese geben bei der neuen Methode, „Eltern für Eltern“, ihre Informationen und Erfahrungen an andere Eltern weiter. Beim klassischen Elternabend in der Kita oder in der Schule gibt es meistens einen Referenten, welcher etwas über Erziehung erzählt. „Elterntalk ist anders“, so Gaby Niemeck von Pro Kids, zur Förderung von Kindern in Emmerich. „Hier sprechen Eltern über Erziehungsthemen und tauschen sich untereinander aus. Die Eltern merken dabei schnell, dass sie mit ihren Sorgen nicht alleine sind. Aber auch, dass sie vieles schon richtig machen. Darum geht es“, so Niemeck weiter.

Moderator begleitet die Gesprächsrunden

Elterntalk bietet Information, Rahmen und Struktur für Gesprächsrunden, jedoch keine fertigen Lösungen. Diese sollen die Eltern selbst entwickeln, indem sie miteinander ins Gespräch kommen und sich gegenseitig unterstützen in Fragen und Vorschlägen zur Erziehung ihrer Kinder. Die Treffen werden bei Elterntalk von einem Moderator begleitet, welcher ebenfalls Mutter oder Vater ist und zuvor eine Schulung erhalten hat.

Was genau hinter Elterntalk steckt und wie die Schulung aussieht, kann interessierten Eltern am Dienstag, 11. Februar, erläutert werden. Dazu sind die Eltern ab 18.30 Uhr in das Jugendcafé am Brink, Paaltjessteege 1 in Emmerich, eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Diejenigen, die an dem Termin nicht können, aber interessiert an Elterntalk sind, können sich bei Gaby Niemeck melden: . Diese wird Elterntalk auch gemeinsam mit Andrea Rieu vom Caritasverband in Emmerich leiten.