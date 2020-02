Emmerich. Beim SPD-Neujahrsempfang im PAN in Emmerich forderte Landratskandidat Peter Driessen mehr Transparenz bei politischen Entscheidungen im Kreis.

Emmerich: Klare Positionen beim SPD-Neujahrsempfang

Nachdem die Stadtverbands-Vorsitzende Elke Trüpschuch beim SPD-Neujahrsempfang im PAN die Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Gewerkschaft begrüßt hatte, oblag es dem Landratskandidaten von SPD, Grünen und FDP, Peter Driessen, für den ersten kommunalpolitischen Akzent des Empfangs zu sorgen. „Wir sind unzufrieden, was beim Kreis passiert“, unterstrich Driessen. Es sei nötig, dass alle aufstehen, „und das zu wählen, was wir gewählt haben“, um in Zukunft „Transparenz und die Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen“ wieder herzustellen.

„Wir sind unzufrieden, was beim Kreis passiert“, sagte Landratskandidat Peter Driessen beim Neujahrsempfang der SPD. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

„Lasst uns ab heute losgehen!“, lautete sein Appell an die Anwesenden. Im Anschluss daran hatte der Hauptredner des Vormittags, Thomas Kutschaty, das Wort. „Wir haben auch in Essen ein Plakatmuseum, aber das ist noch schöner“, stieg der Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag gleich mit einem Kompliment in seine halbstündige Rede ein.

Selbstbeschäftigung überwunden

Kutschaty drückte seine Erleichterung darüber aus, dass die SPD sich nach einer Zeit, wo „wir uns mit uns selbst beschäftigt“ haben, nach der Wahl der neuen Parteispitze nun wieder mehr „mit den Problemen der Menschen in diesem Lande beschäftigen“ kann. Er schlug den Bogen von den jetzigen Zwanzigern zu den „Goldenen Zwanzigern“ des vergangenen Jahrhunderts, wo man demokratische Errungenschaften wie die Weimarer Republik, das Frauenwahlrecht, Bauhaus und Arbeitnehmerrechte feierte, die zugleich durch den Nationalsozialismus später bedroht und aufgelöst wurden.

„Das sollte uns wachsam machen.“ In den Parlamenten säßen heute Rechtspopulisten, die die politische Landschaft verändert hätten, thematisierte er die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke und die Angriffe auf Bürgermeister in NRW. „Erst sind es Gedanken, dann Worte, daraus entstehen Taten.“ Die AfD dürfe nicht in Machtpositionen kommen. „Wir werden keinen Finger heben, um einen Rechtspopulisten ins Amt zu heben – auch nicht, um einen Landtags-Vizepräsident zu wählen.

„Lassen Sie uns den schwarzen Niederrhein etwas roter machen“, sagte Kutschaty

Wer sich in einer Kommune politisch engagiere, verdiene höchsten Respekt. „Das ist der Ernstfall der Demokratie“, wo die Menschen am intensivsten spürten, „funktioniert ein Staat oder nicht.“ Er sehe in Emmerich gute Voraussetzungen, den Bürgermeister zu bestätigen. „Lassen Sie uns den schwarzen Niederrhein etwas roter machen.“

Der Vorsitzenden der SPD-Fraktion im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty, kritisierte als Gastredner u. a. die extremen Unterschiede an den Schulen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

In Sachen Sozial- und Bildungspolitik benannte er die Ungerechtigkeit, dass die Herkunft schon heute über die Zukunft der Kinder entscheide. Ein Akademikerkind mache zu 70 Prozent eine Akademiker-Ausbildung, das Kind einer Küchenhilfe nur zu zehn Prozent. In weiten Landesteilen fehlten noch „Kitaplätze und qualifiziertes Personal. „Das passt nicht in die Gesellschaft. Da muss das Land einspringen“, forderte der SPD-Politiker auch mehr Gebührenfreiheit für die Kitas.

Unterschiede an den Schulen bekämpfen

Auch die extremen Unterschiede an den Schulen gelte es zu bekämpfen. „Wir müssen den Mut haben, Ungleiches ungleich zu behandeln“ kritisierte Kutschaty das aktuelle „Talentschulen“-Modell der NRW-Landesregierung für mehr Sachmittel und Lehrkräfte. „Da sollen von insgesamt 6000 Schulen nur 60 Talentschulen werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller anderen Schulen.“

Hart ging Kutschaty mit einem „sehr realen Unternehmen“ im Einzelhandel ins Gericht , wo ein Viertel der Beschäftigten Aufstocker beim Jobcenter seien und das den Tarifvertrag jetzt mit Verdi gekündigt habe, um günstiger verkauft werden zu können. „Das ist asozial, muss ich sagen.“ Positiv bewertete er die SPD-Reformen des Bundesparteitags in Sachen ALG II und Hartz IV, lehnte aber ein bedingungsloses Grundeinkommen ab.

Er begrüßte den SPD-Vorstoß für eine neue Bedarfsgemeinschafts-Berechnung. „Ich hoffe, das sind nicht nur Papiere, sondern hoffe auch, das umzusetzen in Berlin.“

>>Hans Doerwald für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt

Im Rahmen des Empfangs wurde die Vorsitzende der Seniorenvertretung, Leonie Pawlak, für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Sie mahnte, dass es in Sachen demografischer Wandel „auf halb eins zugeht und nicht mehr fünf vor zwölf“ und wie darauf hin, „nicht nur auf die Jugend, sondern auch auf die Mittelalten und Alten“ zu schauen.

In Abwesenheit hielt Udo Jessner eine Laudatio auf den früheren Weggefährten Hans Doerwald, der für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden sollte. Er dokumentierte den politischen Werdegang des 92-jährigen Bundesverdienstkreuzträgers, der den Zweiten Weltkrieg schwer verletzt überlebt hat. In den 50er-Jahren war er Betriebsrat bei Probat, als Ratsmitglied 40 Jahre lang bis 1999 eine „bestimmende Kraft in der Emmericher Politik“ und von 1994 bis 1999 stellvertretender Bürgermeister.