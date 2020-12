Emmerich: Nachbarin beobachtete viele Männer im Wettbüro

Emmerich Stadt Emmerich wird Hinweisen einer Nachbarin nachgehen. Im Wettbüro an der Christoffelstraße kamen offenbar mehrere Männer zusammen.

Da traute Nell Wentholt ihren Augen nicht. Die NRZ-Leserin hat beobachtet, wie am Sonntagabend in dem Wettbüro an der Christoffelstraße richtig viel los war: "Das war voll mit Männern." Dies meldete sie auch dem Ordnungsamt am Montag.

Stadtsprecher Tim Terhorst versicherte: "Wir werden dem nachgehen." Er erinnerte daran, dass Wettbüros zum Abholen der Wettscheine durchaus öffnen dürften. Ohne längere Aufenthalte. Aber eine Öffnung am Sonntagabend ist schon ungewöhnlich. Und eine Ansammlung von Menschen sicherlich in Corona-Zeiten nicht angemessen.

"Wir haben den Betreiber angesprochen und der Außendienst wird die Lage beobachten", so Terhorst. Ein Bußgeldverfahren werde auf Basis allein einer Zeugin noch nicht eingeleitet. Da würde vor Gericht Aussage gegen Aussage stehen.