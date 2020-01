Emmerich: Neue Chance für Tempo 30 in Eltens Zentrum?

Gibt es doch noch Hoffnung auf Tempo 30 sowie den dauerhaften Ausschluss der großen Lkw aus in der Schmidtstraße in Elten? Im Ausschuss für Stadtentwicklung hat Gregor Schmitz-Herkenrath von der Firma Accon aus Köln der Politik einen Weg aufgezeigt, wie man juristisch Druck ausüben könnte. Nämlich über das Argument Lärmaktionsplan.

Die EU macht Druck, hat in Sachen Lärmaktionsplanung ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Entsprechend bekam auch die Stadt Emmerich Post, dass man hier die nächste Stufe angehen müsse. Bisher hatte man sich in Emmerich darauf geeinigt, den Betuwe-Ausbau abzuwarten, der sich selbstredend sehr auf die Lärmbelastung auswirken wird.

Emmerich-Ost wirkt sich auf den Lärm aus

Recht neu ist nun die A3-Abfahrt „Emmerich-Ost“, die zu betrachten sei. Die Folge ist: Es gibt nur eine veraltete Datenbasis, mit der man die aktuelle Lage nicht vergleichen könnte. „Wir können die Auswirkungen nur qualitativ beschreiben, nicht quantitativ“, schilderte der Accon-Geschäftsführer.

Aber Elten, das sei klar, sei als „Lärmbrennpunkt“ zu deklarieren – nämlich an der engen Schmidtstraße im Ortskern. Im Juli 2013 wurde hier eine Sperrung der Straße für Lkw über 3,5 Tonnen eingerichtet, weil zu hohe Schadstoffe in der Luft lagen. Da die Messdaten nach zwei Jahren aber die dauerhafte Überhöhung durch unglückliche Umstände (Windrichtung!) nicht belegen konnten, müsste die Sperrung eigentlich wieder aufgehoben werden. Müsste. Denn tatsächlich sind die Schilder einfach stehen geblieben. Eine Duldung, die ganz Elten natürlich Recht ist.

Ein Gerichtsurteil könnte der Stadt Emmerich helfen

Nun schlug Schmitz-Herkenrath vor, im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes als Maßnahme Tempo 30 und die genannte Lkw-Einschränkung umzusetzen. Bisher gilt an der Schmidtstraße Tempo 50, nur baustellenbedingt wurden zuletzt auch Tempo 30-Schilder aufgestellt.

Die Straße im Ortskern ist eine Landesstraße. Bekanntlich ist Straßen NRW sehr restriktiv, wenn es darum geht, 30 km/h auf so einer Straße umzusetzen. Aber Schmitz-Herkenrath sieht Chancen: „In Baden-Württemberg gab es jüngst ein Gerichtsurteil. Ein Lärmaktionsplan dürfe nicht durch eine übergeordnete Behörde einfach vom Tisch gewischt werden.“

Weitere Lärmbrennpunkte an der Beeker Straße

Die noch ungläubig wirkenden Politiker wurden hellhörig: „Wir dürfen also Tempo 30 beschließen?“, fragte Ludger Gerritschen (SPD). „Ja, sie können hier ruhig juristisch mehr Druck ausüben“, sagte Schmitz-Herkenrath.

Übrigens ergeben sich in Elten im weiteren Verlauf an der Beeker Straße noch zwei Lärmbrennpunkte. Höhe dichter Siedlungsbau und an der A3-Abfahrt. Gerade an der Autobahn-Anschlussstelle „kann man aber fast nichts machen“. Das stünde finanziell in keinem Verhältnis, weil die Autobahn oberhalb der Häuser verlaufe. Hier hätten die Eigentümer die Möglichkeit auf Eigeninitiative eine 75-prozentige Förderung für Passivmaßnahmen wie Schallschutzfenster zu beantragen. Ein aufwendiges Verfahren, bei dem „die Latte sehr hoch liegt“, so Schmitz-Herkenrath.

Lärmaktionsplan wird offen gelegt

Für Schmunzeln sorgte die Aussage: „Eigentlich hätten die Häuser da nie stehen dürfen. Das ist ein städtebaulicher Missstand“, sagte der Accon-Geschäftsführer. Bis er aufgeklärt wurde, dass die Häuser dort standen, bevor die A3-Abfahrt entstand. Unglücklich sei die Gestaltung dennoch.

Der Ausschuss beschloss einstimmig die Offenlage der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes, der übrigens ansonsten keine Überschreitungen der Grenzwerte sieht. Das Problem an der B220 auf Höhe der Nachbarschaft Zeisigweg, hat sich seit dem Bau der Lärmschutzwand erledigt.