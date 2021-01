Emmerich: Neues Familienbüro steht in den Startlöchern

Emmerich Das Familienbüro eröffnet schon bald in der Steinstraße 10 in Emmerich. Los geht es vor allem mit Beratungsangeboten für Familien.

In den letzten Wochen wurde in den Räumen der Steinstraße 10 viel gearbeitet. Möbellieferungen kamen an, Löcher wurden gebohrt und Bilder aufgehängt, jede Menge Kisten wurden geschleppt und es wurden Aushänge in den Schaukästen gemacht. Jede Menge neugierige Blicke und die Frage „Was kommt hier hin?“ wurde gestellt. In einem Schaukasten steht es schon: Hier eröffnet in Kürze das .

„Los geht es im Januar vor allem mit Beratungsangeboten für Familien“, weiß Gaby Niemeck von der Stadt Emmerich. „Es soll ja später auch ein Familien-Café geben, aber aufgrund der aktuellen Situation können wir das im Moment leider noch nicht anbieten.“

Anmelden für Beratungstermine

Welche Träger eine Beratung anbieten, kann man auch schon in einem Schaukasten gesehen. Dabei sind: der Caritasverband, die Ehe,- Familien- und Lebensberatungsstelle, der SKF, das Diakonische Werk, die Frauenberatungsstelle Impuls sowie die EFUS-Beratung für Alleinerziehende. Wenn man einen Beratungstermin im Familienbüro bekommen möchte, soll man sich bei den jeweiligen Beratungsstellen melden.

Wenn man nicht genau weiß, zu welcher Beratungsstelle man am besten geht, unterstützt einen Nadine Meisters. Sie ist Koordinatorin im Familienbüro. Kleinere Fragestellungen können auch direkt von ihr beantwortet werden. Telefonisch ist das Familienbüro dienstags bis donnerstags von 8.30 bis 15 Uhr unter 02822/9812542 erreichbar.