Emmerich: Oberstufe der Gesamtschule nun bei 47 Schülern

Emmerich. Im Schulausschuss wurde Entwicklung der Schülerzahlen in Emmerich dargelegt. Premieren-Oberstufe der Gesamtschule nicht mehr an der Untergrenze.

Wie entwickeln sich die Schülerzahlen in Emmerich? Das war Thema im Schulausschuss am Donnerstag in der Aula der Gesamtschule. Und auch hier gleich eine erfreuliche Nachricht: Für die Premiere einer Oberstufe an der Gesamtschule sind inzwischen 47 Schüler gemeldet, wie Schulleiterin Christiane Feldmann zum Bericht von Dirk Loock, Sachgebietsleiter Schulen bei der Stadt, ergänzte. Zuletzt waren es 42 und somit an der Untergrenze dessen, was möglich ist. Am Willibrord-Gymnasium wechseln 103 Schüler in die Oberstufe.

Für Klasse 5 wurden am Gymnasium 84 Schüler gemeldet; 122 für die Gesamtschule, berichtete Dirk Loock. 30 Schüler besuchen auswärtige Schulen – davon gehen 26 nach Rees.

Zu viele Anmeldungen für die Leegmeerschule

An den Grundschulen haben sich folgende Anmeldungen ergeben: 68 für die Leegmeerschule, 65 für die Liebfrauenschule Speelberg, 47 für die St. Georg-Schule Hüthum, 38 für die Rheinschule in der City, 27 für die Michaelschule Praest und 26 für die Luitgardisschule Elten.

Die Leegmeerschule hätte fast 80 Kinder aufnehmen können, aber hier konnten Eltern für eine andere Schule gewonnen werden. Die Liebfrauenschule wird drei Klassen bilden, prognostiziert waren zwei.

Steigender Bedarf in der Nachmittagsbetreuung

Ansonsten sind die Prognosen des Schulentwicklungsplanes weitgehend eingetroffen. Keine der sechs Grundschulen ist in seinem Bestand gefährdet. Kapazitäten gibt es nur noch in Elten und Praest. Allerdings wäre eine Verschiebung von Schülern in die Dörfer keine Option (kurze Beine – kurze Wege, lautet das Prinzip). Zudem sei in den Ortsteilen ein Anstieg aufgrund der demographischen Entwicklung zu erwarten.

Deutlich erkennbar ist der steigende Bedarf in der Nachmittagsbetreuung, ob im Offenen Ganztag oder bei Schule plus. „Ist denn absehbar ein weiterer Ausbau des offenen Ganztages nötig?“, wollte Maik Leypoldt (BGE) wissen.

Die Errichtung der fünften Gruppe an der Leegmeerschule wurde später im Ausschuss dem Rat einstimmig empfohlen. Ansonsten werde es eng: „Wir sind an allen Schulen bis auf Elten, wo das alte Hauptschulgebäude noch Platz bietet, an der Kapazitätsgrenze angekommen“, erklärte Loock. Ob nun neu gebaut werden müsse, hänge auch von den Konzepten der Schulen ab. Je nach Form des Ganztages würden Räume anders genutzt, so Loock.

Digitalpakt II bisher nur aus der Presse bekannt

Stichwort: Medienentwicklungsplan (MEP). Wie berichtet plant die Stadt Emmerich die Einrichtung einer Lernplattform, auf der Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte sich einfacher austauschen können, auch Lernmaterialien. Der MEP werde vorzeitig überarbeitet, so Loock, allerdings kenne er den in Berlin angekündigten Digitalpakt II „bisher nur aus der Presse“. Da könne es schon mal dauern, bis die Ausführungsbestimmungen auf dem Tisch lägen.

„Jetzt ist jedenfalls schon mal klar: Wir brauchen W-LAN in allen Klassen. Wir sind da weiter als andere Städte. Aber wir brauchen noch letzte Rückmeldungen aus den Schulen, um den Antrag stellen zu können“, klärte Loock auf.

>> Brink-Neubau wird erst 2022 fertig

Die Fertigstellung der Umbaumaßnahmen an der Gesamtschule werden sich absehbar verzögern. „Der Brink wird erst in 2022 fertig. Womöglich erst zum Schuljahr 2022/23“, erklärte Dirk Loock.

Zum einen habe der Ausbau des Bernd Terhorst-Mosaiks drei Monate Verzögerung gebracht. Und durch die Corona-Pandemie habe sich erneut eine Verzug von zwei bis drei Monaten ergeben.