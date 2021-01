Emmerich: Pfadfinder und Co. sammeln wieder Tannenbäume ein

Am 9. Januar werden in Emmerich an einigen Orten Tannenbäume eingesammelt.

Emmerich 2021 sammeln mancherorts verschiedene Organisationen die Tannenbäume ein. So etwa in Praest und im Pfarrbezirk Liebfrauen in Emmerich.

Sie werden wieder eingesammelt: die Tannenbäume. So etwa auch 2021 wieder durch die Pfadfinder, die am Samstag, 9. Januar, im Pfarrbezirk Liebfrauen in Emmerich die Weihnachtsbäume einsammeln. Bitte die Bäume, mit einem Namenszettel versehen und ab 9 Uhr an die Straße legen. Die Einnahmen gehen an das Krankenhaus in Attat (Äthiopien) der Emmericher Ordensschwester Inge Jansen.

Generell sollten die Bäume abgeschmückt und frei von Lametta gut sichtbar vor Beginn der jeweiligen Aktion am Straßenrand liegen und werden dann kontaktlos eingesammelt. Die Pfadfinder ziehen zwar von Haus zu Haus, können allerdings nicht wie gewohnt bei Abholung um eine kleine Spende für ihre Arbeit vor Ort bitten. Viele Stämme haben daher eine Kontonummer veröffentlicht oder die Möglichkeit der PayPal-Bezahlung eingerichtet.

Auch der Spielmannszug Praest ist unterwegs

Eine Übersicht samt Verlinkung zu den Gruppen ist auf www.dpsg-bezirk-nn.de zu finden. Alle Angaben gelten vorbehaltlich der Durchführbarkeit im Zuge des Infektionsgeschehens.

Ebenfalls am Samstag, 9. Januar, sammeln die Jungspielmänner des Praester Spielmannszuges im Pfarrbezirk Praest die Weihnachtsbäume ein. Bitte hier die Bäume gut sichtbar ab 9 Uhr an die Straße legen. Für eine kleine Spende in die Kasse der Jungspielmänner bedankt sich der Spielmannszug Praest recht herzlich.