Emmerich: Pro Homine richtet zwei Schnelltest-Zentren ein

Emmerich Pro Homine und dem Malteser Hilfsdienst Kevelaer ist es gelungen in Emmerich zwei Corona-Schnelltest-Zentren zu organisieren.

Unmittelbar vor Weihnachten ist es den in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst Kevelaer gelungen, in Emmerich zwei zentrale Corona-Schnelltest-Zentren zu organisieren. Sie befinden sich in den Senioreneinrichtungen St. Augustinus und Willikensoord in Emmerich und können ausschließlich von Besuchern dieser beiden Häuser genutzt werden. Die Testzentren sind von Heiligabend bis einschließlich Sonntag, 3. Januar, jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen.

„Wir haben die dringende Bitte, dass nur Angehörige die Testzentren aufsuchen, die auch tatsächlich eine der genannten Senioreneinrichtungen besuchen möchten“, sagt Josef Reining, stv. Geschäftsführer der pro homine Senioreneinrichtungen. Davon unbenommen appelliert er, angesichts der aktuellen Infektionslage möglichst auf Besuche zu den Feiertagen zu verzichten.

Keine allgemeine Anlaufstelle

„Mit diesem enormen Kraftakt unserer Mitarbeiter tun wir unser Möglichstes, um zum Schutz von Bewohnern, Angehörigen und Personal sicher über die Feiertage bis ins nächste Jahr zu kommen“, so der stv. Geschäftsführer. Reining betont ausdrücklich, die Testzentren seien keine Anlaufstelle für Menschen, die sich zu den Feiertagen einen Schnelltest besorgen möchten.